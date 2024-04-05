Adıyaman\'da kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

Esenyurt'ta İBB çalışanı yol bakım işçisi otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti

Esenyurt'ta İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yol bakım ve onarım işçisi olarak çalışan Erol Çolak, çalışma alanını denetlediği sırada bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri müdahale etti ancak Çolak kurtarılamadı.