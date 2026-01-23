Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere: "Karla Mücadele Operasyonumuz, Fırtına Etkisini Yitirene Kadar Sürecek"

(ADIYAMAN)- Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, şehirde etkili olan kar yağışıyla birlikte Fen İşleri Müdürlüğü bünyesindeki Kriz Koordinasyon Merkezi'nin başına geçti. Gece mesaisinin önemine dikkat çeken Tutdere, "Karla mücadele operasyonumuz, fırtına etkisini yitirene kadar aynı ciddiyetle sürecek" dedi.

Kar yağışının başlamasıyla birlikte teyakkuza geçme talimatı veren Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Kriz Koordinasyon Merkezi'nde müdürlerle bir araya gelerek, sahadaki son durumu analiz etti. 18 araç ve 151 personelden oluşan kadronun dijital sistemler ve telsiz ağları üzerinden takibini yapan Başkan Tutdere, hastane yolları ve ana arterlerin açık tutulması için yönlendirmelerde bulundu.

"Operasyonumuz, fırtına etkisini yitirene kadar aynı ciddiyetle sürecek"

Gece mesaisinin önemine dikkat çeken Başkan Tutdere, "Saatler 00.00'ı göstermesine rağmen biz buradayız, görevimizin başındayız. Adıyaman'da şu an itibarıyla kapalı bir ana arterimiz yok. Ekiplerimiz şehrin her noktasında, özellikle İndere bölgesinde teyakkuz halinde. Amacımız, hemşehrilerimizin sabah uyandıklarında güvenli ve açık yollarla karşılaşmasıdır. Karla mücadele operasyonumuz, fırtına etkisini yitirene kadar aynı ciddiyetle sürecek" diye konuştu.

Koordinasyon merkezinden vatandaşlara seslenerek 23 Ocak (bugün) için alınan kararı yineleyen Tutdere, "Kar yağışı berekettir, ancak tedbiri elden bırakmamak gerekir. Yarın gün boyunca toplu taşıma araçlarımızı ücretsiz yaptık. Lütfen zorunlu olmadıkça özel araçlarınızla trafiğe çıkmayarak ekiplerimizin kar küreme çalışmalarına destek olun. Bizler sabaha kadar nöbetteyiz" dedi.