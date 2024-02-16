Adıyaman'da Klima Hırsızlığı Operasyonu: Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Adıyaman'da Klima Hırsızlığı Operasyonu: Şüpheli Gözaltına Alındı

Adıyaman\'da Klima Hırsızlığı Operasyonu: Şüpheli Gözaltına Alındı

Adıyaman'da düzenlenen hırsızlık operasyonunda klima çaldığı iddia edilen şüpheli, İl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. K13 konteyner kentte meydana gelen 4 klima hırsızlığıyla ilgili başlatılan çalışmalar sonucunda şüphelinin M.T. olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

16.02.2024 13:05  Güncelleme: 13:06
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Adıyaman'da düzenlenen hırsızlık operasyonunda klima çaldığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, K13 konteyner kentte 4 klima çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, çalışmalar kapsamında şüphelinin M.T. olduğunu belirledi.

Gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: AA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Adıyaman, Hırsızlık, Gözaltı, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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