Adıyaman'da Köylerde Çıkan Yangın Ormanlık Alana Sıçradı - Son Dakika
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Adıyaman'da Köylerde Çıkan Yangın Ormanlık Alana Sıçradı

Adıyaman\'da Köylerde Çıkan Yangın Ormanlık Alana Sıçradı

Adıyaman'ın merkeze bağlı 3 köyün bulunduğu bölgedeki otluk alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. Yangın, Akçalı, Ahmet Hoca ve Kayaönü köyleri sınırları içeresindeki bölgede meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Adıyaman Valisi Osman Varol, bölgeye giderek, incelemelerde bulundu.

16.07.2024 21:25
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(ADIYAMAN) - Adıyaman'ın merkeze bağlı 3 köyün bulunduğu bölgedeki otluk alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Yangın, merkeze bağlı Akçalı, Ahmet Hoca ve Kayaönü köyleri sınırları içeresindeki bölgede meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin, etkisini artıran yangını kontrol altına alma çalışmaları sürerken, Adıyaman Valisi Osman Varol, bölgeye giderek, incelemelerde bulundu.

Kaynak: ANKA

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SON DAKİKA: Adıyaman'da Köylerde Çıkan Yangın Ormanlık Alana Sıçradı - Son Dakika
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