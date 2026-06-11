Adıyaman'da Kur'an Kursu Kapanış Programı - Son Dakika
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Adıyaman'da Kur'an Kursu Kapanış Programı

Adıyaman\'da Kur\'an Kursu Kapanış Programı
11.06.2026 10:17
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Adıyaman'da müftülüğe bağlı Kur'an kursları yıl sonu programıyla eğitimlerini tamamladı.

Adıyaman'da İl Müftülüğüne bağlı Kur'an kurslarında eğitim gören öğrenciler tarafından hazırlanan yıl sonu kapanış programı gerçekleştirildi.

Adıyaman Belediyesi Eğriçay Parkı'nda düzenlenen programa Vali Abdullah Küçük, İl Müftüsü Mehmet Reşat Şavlı, Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, öğrenci velileri ve vatandaşlar katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda öğrenciler, ilahi, şiir, dua ve çeşitli sahne gösterileri sundu.

Programda konuşan Vali Küçük, çocukların milli ve manevi değerlerle yetişmesinin önemine dikkati çekerek, Kur'an kurslarında verilen eğitimin karakter gelişimine katkı sağladığını ifade etti.

İl Müftüsü Şavlı ise Kur'an kurslarının çocukların dini, ahlaki ve sosyal gelişimlerinde önemli rol üstlendiğini belirterek, programın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Adıyaman'da Kur'an Kursu Kapanış Programı - Son Dakika

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