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Adıyaman'da Motosiklet ve Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 2 Yaralı - Son Dakika
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Adıyaman'da Motosiklet ve Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 2 Yaralı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Malik K. ve yanında bulunan M.E.K. yaralandı. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı. Motosiklet sürücüsü Malik K'nin durumu ağır.

Adıyaman\'da Motosiklet ve Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 2 Yaralı
02.01.2024 - 21:49,
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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı.

Malik K. idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen motosiklet, Osman K'nin kullandığı 38 KS 161 plakalı hafif ticari araçla Atatürk Baraj yolunda çarpıştı.

Kazada, Malik K. ve motosiklette bulunan M.E.K. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulansla Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Motosiklet sürücüsü Malik K'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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