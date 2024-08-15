Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Kahta-Adıyaman kara yolu Zeytin Köyü yol ayrımında, F.Y. yönetimindeki 02 ADG 289 plakalı otomobil ile A.K. idaresindeki 42 APC 404 plakalı otomobil çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücülerden A.K. ile araçlardaki 5 kişi yaralandı.
Yaralılar Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Adıyaman'da Otomobil Çarpışması: 6 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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