Adıyaman\'da otomobil ve motosiklet çarpışması: 2 kişi yaralandı

Adıyaman'da otomobille motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
H.G. idaresindeki 33 RD 228 plakalı otomobil, M.Ö. idaresindeki plakasız motosikletle 2'inci çevre yolunda çarpıştı.
Kazada, sürücüler yaralandı.
112 Acil Sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde, ramazan topu geleneği ses bombasıyla yaşatılmaya devam ediyor. Karadeniz Ereğli Belediyesi zabıta ekipleri, Hacı Baba Türbesi'nde dua ettikten sonra ses bombasını ateşliyor ve vatandaşlar iftarlarını açıyor. Belediye Başkanı Halil Posbıyık, geleneği yaşatmanın mutluluğunu dile getirerek, ramazan ayında da sosyal belediyecilik çalışmalarının devam edeceğini belirtti.
Karabük'te, 100. Yıl Mahallesi ve Namal Kavşağı'nda kedilere çarpan ve kaçan iki sürücüye, İl Emniyet Müdürlüğü HAYDİ ekipleri tarafından 14 bin 432 lira idari para cezası kesildi.
Hitit Üniversitesince düzenlenen Bilim ve Teknoloji Festivali'nde başarılı bulunan projelerin ödüllendirildiği bildirildi.
Ankara'nın Sincan ilçesi Temelli mevkiinde EGO otobüsünün devrilmesi sonucu 24 kişi yaralandı. Temelli Beyobası mevkiinde meydana gelen kaza sonucu yaralananlar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastanelere götürüldü.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Malatya ve Adıyaman'da afetzede vatandaşlar kaldıkları konteynerlerde ilk iftarlarını yaptı. Kent merkezindeki Kaynarca Konteyner Kent'te kalan aileler, konteynerlerinde iftarlıklarını hazırladı ve kurdukları yer sofralarında oruçlarını açtı. Adıyaman'da da afetzedeler, kaldıkları konteyner kentlerde ilk oruçlarını açtı. AFAD koordinesinde Deniz Feneri işbirliğiyle K10 konteyner kentte kurulan iftar çadırında yaklaşık 947 afetzedeye yemek verildi.
Ramazan ayının vazgeçilmez lezzeti haline gelen Ramazan pidesini almak isteyen vatandaşlar fırınların önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Uzun pide kuyruklarını beklemek istemeyen vatandaşlar ekmek ve daha önceden çıkmış pideleri almayı tercih etti. Ezan okunmasına rağmen pide kuyruğunun sürdüğü görüldü.
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