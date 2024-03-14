Adıyaman'da otomobil ile traktör çarpışması: Bir kişi ağır yaralandı - Son Dakika
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Adıyaman'da otomobil ile traktör çarpışması: Bir kişi ağır yaralandı

Adıyaman\'da otomobil ile traktör çarpışması: Bir kişi ağır yaralandı

Adıyaman'da meydana gelen trafik kazasında, M.P. idaresindeki otomobil ile A.Ç. idaresindeki traktör çarpıştı. Kazada traktör sürücüsü ağır yaralandı. Yaralı, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Sağlık durumu ciddiyetini koruyan yaralının tedavisi devam ediyor.

14.03.2024 14:53  Güncelleme: 14:57
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Adıyaman'da otomobille traktörün çarpışması sonucu bir kişi ağır yaralandı.

M.P. idaresindeki 02 HZ 196 plakalı otomobil A.Ç. idaresindeki 59 LL 513 plakalı traktörle Adıyaman - Gölbaşı kara yolunda çarpıştı.

Kazada traktör sürücüsü ağır yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Adıyaman'da otomobil ile traktör çarpışması: Bir kişi ağır yaralandı - Son Dakika

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