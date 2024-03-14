Adıyaman\'da otomobil ile traktör çarpışması: Bir kişi ağır yaralandı

Adıyaman'da Hasarlı Yapı Vatandaşları Endişelendiriyor

Adıyaman merkezdeki 2 katlı yapı, 6 Şubat depremlerinde ağır hasar aldı. Yapının kırılan kolanları ve çöken duvarları, hem vatandaşları hem de çevredeki esnafları tedirgin ediyor. Vatandaşlar ve esnaflar, yapıdan dolayı can güvenliğinin olmadığını belirterek yetkililerden yapının biran önce yıktırılmasını istiyor.