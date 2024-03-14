Adıyaman\'da otomobil ile traktör çarpışması: Bir kişi ağır yaralandı

Adıyaman'da otomobille traktörün çarpışması sonucu bir kişi ağır yaralandı.
M.P. idaresindeki 02 HZ 196 plakalı otomobil A.Ç. idaresindeki 59 LL 513 plakalı traktörle Adıyaman - Gölbaşı kara yolunda çarpıştı.
Kazada traktör sürücüsü ağır yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
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Adıyaman merkezdeki 2 katlı yapı, 6 Şubat depremlerinde ağır hasar aldı. Yapının kırılan kolanları ve çöken duvarları, hem vatandaşları hem de çevredeki esnafları tedirgin ediyor. Vatandaşlar ve esnaflar, yapıdan dolayı can güvenliğinin olmadığını belirterek yetkililerden yapının biran önce yıktırılmasını istiyor.
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Son 4 karşılaşmadan galibiyetle ayrılan Kastamonuspor, hafta sonu 68 Aksaray Belediyespor maçına hazırlanıyor. Liderlik mücadelesi veren takım, rakiplerinin puan kaybetmesini hedefliyor.
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