Adıyaman'ın Besni ilçesinde, park halindeki otomobile çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Yukarı Sarhan Mahallesinde T.D. idaresindeki 44 ACM 771 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak park halindeki otomobile çarptı.
Kazada sürücüyle otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Adıyaman'da park halindeki otomobile çarpma kazası: 4 yaralı - Son Dakika
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