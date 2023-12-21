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Adıyaman'da PKK/KCK operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Adıyaman'da PKK/KCK operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Adıyaman'da gerçekleştirilen operasyonda, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik faaliyetlerde bulunduğu iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütünün faaliyetlerini deşifre etmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Şanlıurfa'da gözaltına alınan F.Ö. ve Z.Ö. isimli şüphelilerin, örgüt mensuplarıyla fotoğrafları bulunduğu ve kuryelik yaptığı iddia ediliyor. Zanlılar, jandarma tarafından yapılan işlemlerin ardından tutuklandı.

Adıyaman\'da PKK/KCK operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
21.12.2023 - 17:45,
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Adıyaman'da, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, bu kapsamda F.Ö. ile Z.Ö'yü örgüt mensuplarıyla fotoğrafları bulunduğu ve onlara kuryelik yaptıkları iddiasıyla Şanlıurfa'da gözaltına aldı.

Zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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