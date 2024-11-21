Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, terör örgütüne üye olduğu iddiasıyla D.D'yi gözaltına aldı.
Zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Son Dakika › Güncel › Adıyaman'da PKK Operasyonu: 1 Gözaltı - Son Dakika
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