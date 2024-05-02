Adıyaman'da Sağanak Yağış Sonrası Yollar Dereye Döndü

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Sağanak yağış sonrası yollar dereye döndü

ADIYAMAN - Adıyaman'da gün içerisinde kısa süre etkili olan yağmur, olumsuzluklara neden oldu.

Öğle saatlerinde aniden bastıran ve yaklaşık yarım saat kadar yağan yağmurdan dolayı kent merkezinin bazı sokak ve caddelerinde göl oluştu. Bazı vatandaşlar göl oluştuğu sokak ve caddelerden güçlükle geçti. Su birikintilerinden dolayı bazı araç sürücüleri de zor anlar yaşadı. Yaklaşık yarım saat süren yağış daha sonra sona erdi.