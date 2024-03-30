Adıyaman'da seçim hazırlıkları tamamlandı: Sınıflar temizlendi, sandıklar kuruldu

Adıyaman'da seçim hazırlıkları sürüyor: Sınıflar temizlendi, sandıklar kuruldu
ADIYAMAN - Adıyaman'da, 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilecek Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde oy kullanılacak sınıflar temizlenerek, sandıklar kuruldu.
31 Mart Pazar sabahı saat 07.00'da başlayacak olan oy kullanma işlemi öncesinde sınıflar hazırlandı. Adıyaman'da il ve ilçe seçim müdürlükleri tarafından verilen eğitimlerin sonunda, sandıklar ve oy kullanma kabinleri okul görevlilerine teslim edildi.
Okul görevlileri teslim edilen sandık ve kabinleri yerleştirdi. Sınıfları temizleyen görevliler, kabinleri kurarak sandıkları yerleştirdi.
Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Adıyaman Belediyesi, 8 ilçe ve 14 beldenin belediye başkanlığı seçiminin yanı sıra, il genel meclisi, belediye meclisi ve muhtarlıklar için seçmen sandık başına gidecek.
İl genelinde 412 bin 272 seçmen bin 582 sadıkta oy kullanacak. Adıyaman'da okul binalarının yanı sıra 2 konteyner ve 1 prefabrik okulda oy kullanılacak. Seçim güvenliğini sağlamak için 2 bin 442'si jandarma, bin 254'ü polis olmak üzere toplam 3 bin 696 güvelik görevlisi görev alacak.
Konteyner okulda sandıkların kurulumunu yapan Şehit Taha Ulucay İlkokulu Müdür Yardımcısı Hasan İde, seçimler öncesinde hazırlık çalışmalarını yaptıklarını dile getirdi.
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