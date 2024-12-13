Adıyaman'da 'Şifreli Köpek' Tiyatro Oyunu Çocuklar Tarafından İlgiyle İzlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Adıyaman'da 'Şifreli Köpek' Tiyatro Oyunu Çocuklar Tarafından İlgiyle İzlendi

Adıyaman Belediyesi ve Devlet Tiyatroları iş birliğiyle düzenlenen 'Şifreli Köpek' adlı tiyatro oyunu, çocuklar arasında büyük beğeni topladı. Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, bu tür etkinliklerin devam edeceğine dair söz verdi.

13.12.2024 15:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ADIMAYAN)- Adıyaman Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen 'Şifreli Köpek' adlı tiyatro oyunu, çocuklar tarafından büyük ilgi gördü. Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, "Adıyaman Belediyesi olarak her zaman çocuklarımızın yanında olacağımızın sözünü veriyorum" dedi.

Adıyaman Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen 'Şifreli Köpek' adlı tiyatro oyunu, çocuklar tarafından büyük ilgi gördü. Okullardan ücretsiz toplu taşıma araçlarıyla Abdulhamit Han Kültür Merkezi'ne getirilen öğrenciler, keyif dolu bir tiyatro etkinliği yaşadı. Gösteriyi izleyen öğrencilerin velileri, bu anlamlı organizasyon için Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'ye teşekkür ederek, bu tür etkinliklerin devam etmesini talep etti.

"Şu an belediye olarak yoğun bir şekilde çalışıyoruz"

Etkinlikte konuşma yapan Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, "Bugün sizleri burada misafir etmekten ve birlikte olmaktan büyük mutluluk duyduk. Hepinizi çok seviyoruz ve zaman zaman yine bir araya geleceğiz. Tiyatro ve farklı etkinliklerde buluşacağız. Sizlerle birlikte olduğumuz her gün bizim için çok özel. Adıyaman Belediyesi olarak her zaman çocuklarımızın yanında olacağımızın sözünü veriyorum. Ayrıca, Devlet Tiyatrolarının kıymetli sanatçılarıyla sizleri baş başa bırakıyoruz. Ailelerinize selamlarımızı iletin. Şu an belediye olarak yoğun bir şekilde çalışıyoruz ve inşallah kentimizdeki sorunları hep birlikte çözeceğiz" dedi.

Gösteriyi izleyen çocuklar da Başkan Tutdere'ye teşekkür ederek bu tür etkinliklerin devam etmesini istedi. Etkinlik sonunda Abdulhamit Han Kültür Merkezi'nde oluşturulan anı defterini imzalayan Başkan Tutdere, 6 Şubat depremi sonrası kente kültürel anlamda destek veren Devlet Tiyatrolarına teşekkür etti.

Kaynak: ANKA

Abdurrahman Tutdere, Adıyaman Belediyesi, Adıyaman Belediyesi, Devlet Tiyatroları, Kültür Sanat, Adıyaman, Belediye, Eğitim, Güncel, Kültür, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adıyaman'da 'Şifreli Köpek' Tiyatro Oyunu Çocuklar Tarafından İlgiyle İzlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:09 Suriye Milli Ordusu, Tişrin Barajı’nı terör örgütü PKKYPG’den kurtardı Suriye Milli Ordusu, Tişrin Barajı'nı terör örgütü PKK/YPG'den kurtardı
14:48 A Milli Futbol Takımımızın 2026 Dünya Kupası Elemeleri’ndeki rakipleri belli oldu A Milli Futbol Takımımızın 2026 Dünya Kupası Elemeleri'ndeki rakipleri belli oldu
13:53 Suriyelilerin akın ettiği Emevi Camii’nde Türk bayrağı açıldı Suriyelilerin akın ettiği Emevi Camii'nde Türk bayrağı açıldı
13:53 Duruşma salonundaki saldırgan bu sözlerle silahına sarılmış: Tolga size emanet Duruşma salonundaki saldırgan bu sözlerle silahına sarılmış: Tolga size emanet
12:58 Rusya’ya kaçan Esad çiftini kahredecek görüntüler Rusya'ya kaçan Esad çiftini kahredecek görüntüler
20:57 Suriye’deki gelişmelerin ardından kritik ziyaret Blinken Ankara’da Suriye'deki gelişmelerin ardından kritik ziyaret! Blinken Ankara'da
20:56 Fabrizio Romano, Arda Güler’in gelecek sezon forma giyeceği takımı açıkladı Fabrizio Romano, Arda Güler'in gelecek sezon forma giyeceği takımı açıkladı
20:37 İstanbul’da İSPARK otopark ücretlerine yüzde 115 zam geldi İstanbul'da İSPARK otopark ücretlerine yüzde 115 zam geldi
20:35 AK Parti grubu da ’evet’ dedi İBB’nin borçlanma talepleri onaylandı AK Parti grubu da 'evet' dedi! İBB'nin borçlanma talepleri onaylandı
20:23 Trump sinyali verdi Netanyahu’nun bir numarası değişebilir Trump sinyali verdi! Netanyahu'nun bir numarası değişebilir
20:00 Esad düşerken ’Esad’la görüşülmeli’ demişti Özgür Özel kendini böyle savundu Esad düşerken 'Esad'la görüşülmeli' demişti! Özgür Özel kendini böyle savundu
19:50 Esad rejimin kalesi olarak görülen Lazkiye’de halk kutlamalar için sokaklara döküldü Esad rejimin kalesi olarak görülen Lazkiye'de halk kutlamalar için sokaklara döküldü
19:34 CHP’nin kapalı toplantısında konuşulanlar sızdı Kalın-Fidan ikilisine övgü, CHP’ye eleştiri CHP'nin kapalı toplantısında konuşulanlar sızdı! Kalın-Fidan ikilisine övgü, CHP'ye eleştiri
19:25 Hollanda’da bankalar halka çağrı yaptı: Evde nakit bulundurun Hollanda'da bankalar halka çağrı yaptı: Evde nakit bulundurun
19:19 Narin cinayetinde cinsel istismar iddiası: PSA sıvısını üretmesi imkansız Narin cinayetinde cinsel istismar iddiası: PSA sıvısını üretmesi imkansız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2024 15:56:42. #1.11#
SON DAKİKA: Adıyaman'da 'Şifreli Köpek' Tiyatro Oyunu Çocuklar Tarafından İlgiyle İzlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.