Adıyaman'da 'Şifreli Köpek' Tiyatro Oyunu Çocuklar Tarafından İlgiyle İzlendi

(ADIMAYAN)- Adıyaman Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen 'Şifreli Köpek' adlı tiyatro oyunu, çocuklar tarafından büyük ilgi gördü. Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, "Adıyaman Belediyesi olarak her zaman çocuklarımızın yanında olacağımızın sözünü veriyorum" dedi.

Adıyaman Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen 'Şifreli Köpek' adlı tiyatro oyunu, çocuklar tarafından büyük ilgi gördü. Okullardan ücretsiz toplu taşıma araçlarıyla Abdulhamit Han Kültür Merkezi'ne getirilen öğrenciler, keyif dolu bir tiyatro etkinliği yaşadı. Gösteriyi izleyen öğrencilerin velileri, bu anlamlı organizasyon için Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'ye teşekkür ederek, bu tür etkinliklerin devam etmesini talep etti.

"Şu an belediye olarak yoğun bir şekilde çalışıyoruz"

Etkinlikte konuşma yapan Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, "Bugün sizleri burada misafir etmekten ve birlikte olmaktan büyük mutluluk duyduk. Hepinizi çok seviyoruz ve zaman zaman yine bir araya geleceğiz. Tiyatro ve farklı etkinliklerde buluşacağız. Sizlerle birlikte olduğumuz her gün bizim için çok özel. Adıyaman Belediyesi olarak her zaman çocuklarımızın yanında olacağımızın sözünü veriyorum. Ayrıca, Devlet Tiyatrolarının kıymetli sanatçılarıyla sizleri baş başa bırakıyoruz. Ailelerinize selamlarımızı iletin. Şu an belediye olarak yoğun bir şekilde çalışıyoruz ve inşallah kentimizdeki sorunları hep birlikte çözeceğiz" dedi.

Gösteriyi izleyen çocuklar da Başkan Tutdere'ye teşekkür ederek bu tür etkinliklerin devam etmesini istedi. Etkinlik sonunda Abdulhamit Han Kültür Merkezi'nde oluşturulan anı defterini imzalayan Başkan Tutdere, 6 Şubat depremi sonrası kente kültürel anlamda destek veren Devlet Tiyatrolarına teşekkür etti.