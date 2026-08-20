Adıyaman\'da kaza sonrası silahlı kavga: 3 yaralı

Adıyaman'da trafik kazası sonrası çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Karapınar Mahallesi Petrol Caddesi'ndeki Adıyaman Belediyesi Ek Hizmet Binası'nda, belediye çalışanları arasında trafik kazası nedeniyle sözlü tartışma çıktı.

Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Adıyaman Belediyesi'nden açıklama

Adıyaman Belediyesi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, olayın trafik kazası sonrasında yaşandığını belirtti.

Açıklamada, "Söz konusu olaya karışan kişiler hakkında adli soruşturma başlatılmış olup belediyemiz tarafından da olayın tüm yönleriyle incelenmesi amacıyla idari soruşturma başlatılmıştır. Süreç, kolluk kuvvetleri ve belediyemiz tarafından titizlikle takip edilmektedir." ifadelerine yer verildi.