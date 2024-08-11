Adıyaman'da Sueda Kent Sitesi'nin yıkılmasıyla ilgili dosyada tutuklu sanık bulunmuyor

Güncel

HABER: MEHMET OFLAZ

(ANKARA) - Adıyaman'da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde 65 kişinin hayatını kaybettiği Sueda Kent Sitesi'nin yıkılmasına ilişkin dosyada tutuklu sanık bulunmuyor. Sitede yakınlarını kaybedenler; dönemin Kızılay Adıyaman Şube Başkanı olan müteahhit Mehmet Murat Bulut ve ortağı Muhittin Büyük'ün 7,5 ay sonra tahliye edilmesine ve diğer firari sanığın yakalanamamasına tepkili. Sitede iki kardeşini kaybeden ve annesiyle enkazdan 29 saat sonra akrabaları tarafından kurtarılan Hatice Özçiriş, ANKA Haber Ajansı'na konuştu. Özçiriş, " Türkiye'de adalet diye bir şey yok. Bu devlet, kardeşlerimin cezası olarak onları 7,5 ay yatırıp, çıkardılar. Onlar keyiflerine bakmaya devam ediyor. Olan bize oldu" dedi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Adıyaman'ın Merkez İlçesi Yeni Mahallesi'nde bulunan Sueda Kent Sitesi B bloğu yıkıldı. Enkaz yığınına dönen binada 65 kişi yaşamını yitirdi ve 14 kişi de yaralandı. Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Sueda Kent Sitesi ile ilgili müteahhitler Mehmet Murat Bulut, Muhittin Büyük ve statik fenni mesulü Ömer Yılmaz hakkında, "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan hazırlanan iddianame, Adıyaman Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

İddianamede yer alan Karadeniz Teknik Üniversitesi tarafından hazırlanan bilirkişi raporunda, "Soruşturma dosyası üzerinden yapılan inceleme, değerlendirme ve elde edilen bulgular neticesinde, söz konusu binada proje, yapım ve iş bitimi aşamalarında 'Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik' esaslarına yeterince uyulmadığı görülmüştür" ifadesi yer aldı. Raporda ayrıca, yapı sorumlusu müteahhit, şantiye şefi, yapı denetim firması yetkilileri, statik uygulama denetçileri, uygulama denetçisi ve kontrol elemanı asli kusurlu, belediyenin yapı kontrol biriminin ise tali kusurlu olduğuna dikkat çekildi.

7.5 ay sonra tahliye oldular!

Dosya kapsamında geçen yıl mart ayında tutuklanan müteahhit dönemin Kızılay Adıyaman Şube Başkanı Mehmet Murat Bulut ve ortağı Muhittin Büyük, "dosya itibarıyla delillerin toplandığı ve delil karartma şüphesinin olmadığı" ifade edilerek 7,5 ay sonra tahliye edilmişti. Diğer firari sanık Ömer Yılmaz hakkında 26 Mayıs 2023 tarihinde yakalama kararı çıkarılmasına rağmen bulunamadı.

ANKA Haber Ajansı'nın edindiği bilgiye göre; 17 Temmuz'da görülen ilk duruşmada Ege Üniversitesi'nden bilirkişi raporu talep edilerek duruşma 5 Kasım 2024'e ertelendi.

"Biz hayallerimizi, umutlarımızı kaybettik"

Sueda Kent Sitesi'nde kardeşleri Mustafa ve Muzaffer Özçiriş'i kaybeden ve annesiyle enkazdan 29 saat sonra akrabaları tarafından kurtarılan Hatice Özciriş, süreci ANKA Haber Ajansı'na değerlendirdi.

"6 Şubat depreminde kardeşlerimi kaybettim. Ben ve annem enkazdan 29 saat sonra yaralı olarak çıktık. Kardeşim Kahramanmaraş'tan gelip bizi kurtardı. Yoksa enkaz altında daha uzun zaman kalırdık veya biz de ölürdük. Annem çok kötüydü. Ben beyin kanaması geçirmiştim, belimde kırıklar vardı. 8'inci katta olmamıza rağmen mucize bir şekilde kurtulduk. Diğer blok ayakta durmasına rağmen bizim oturduğumuz blok yıkıldı. Biz hayallerimizi, umutlarımızı kaybettik. 65 kişi vefat etti ama adamların umurunda bile değil. Oturduğumuz apartmanın müteahhidi Mehmet Murat Bulut, Kızılay Adıyaman Şube Başkanlığı görevinden istifa etti. Onun dışında hiçbir suç üstlenmediler. Türkiye'de adalet diye bir şey yok. Bu devlet, kardeşlerimin cezası olarak 7.5 ay yatırıp, çıkardı. Onlar geziyor, keyiflerine bakmaya devam ediyor. Olan bize oldu."