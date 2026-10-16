Adıyaman'da taş ve sopalı kavgada 4 kişi yaralandı, 8 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Son Dakika haberlerini kaçırma! YÜKLE

Adıyaman'da taş ve sopalı kavgada 4 kişi yaralandı, 8 kişi gözaltına alındı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adıyaman\'da taş ve sopalı kavgada 4 kişi yaralandı, 8 kişi gözaltına alındı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'ın Yeşilyurt Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan tartışma, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Polisin müdahalesiyle sonlandırılan kavgada yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı, 8 şüpheli gözaltına alındı. Yaralıların durumunun iyi olduğu belirtildi.

ADIYAMAN'da, iki grup arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı, 8 kişi gözaltına alındı.

Kavga, akşam Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında husumet olduğu belirtilen iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek tekme, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgayı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri tarafından kavga sonlandırılırken, yaralanan 4 kişi ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, polis kavgaya karışan 8 şüpheliyi gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: DHA
Yeşilyurt3. SayfaAdıyamanOlaylarGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rüşvet paraları için daire kiralamışlar Kasaları açan ekipler gördüklerine inanamadı Rüşvet paraları için daire kiralamışlar! Kasaları açan ekipler gördüklerine inanamadı
Nereden nereye Üniversite okumak için Türkiye’ye geldi, Şampiyonlar Ligi’nde tarih yazdı Nereden nereye! Üniversite okumak için Türkiye'ye geldi, Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazdı
Son üç seçimi bilen şirketin anketi Görenler tabloya bir daha bakıyor Son üç seçimi bilen şirketin anketi! Görenler tabloya bir daha bakıyor
Dündar Ziya Gültekin’e veda Cenazeye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözleri damga vurdu Dündar Ziya Gültekin'e veda! Cenazeye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri damga vurdu
Tıp tarihinde bir ilk Muayene eden doktorlar bile inanamadı Tıp tarihinde bir ilk! Muayene eden doktorlar bile inanamadı
Dembele’nin karısına yapılan hadsiz yoruma bakar mısınız Dembele'nin karısına yapılan hadsiz yoruma bakar mısınız
21:13
Üsküdar Belediyesi’nde yeni başkan vekili seçim tarihi belli oldu
Üsküdar Belediyesi'nde yeni başkan vekili seçim tarihi belli oldu
20:17
Brent petrol 110 dolara yükseldi
Brent petrol 110 dolara yükseldi
19:46
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras CHP’den istifa etti
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras CHP'den istifa etti
19:35
Halk TV’nin sahibi Cafer Mahiroğlu’na yönelik soruşturmada 7 tutuklama
Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu'na yönelik soruşturmada 7 tutuklama
19:07
Eşref Saral’a silahlı saldırıyı üstlendi: Ailemizin itibarını korumak için müdahale ettim
Eşref Saral'a silahlı saldırıyı üstlendi: Ailemizin itibarını korumak için müdahale ettim
17:31
AK Parti’ye geçeceği konuşulan Alper Yeğin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile aynı karede
AK Parti'ye geçeceği konuşulan Alper Yeğin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile aynı karede
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2026 21:44:56. #.0.3#
SON DAKİKA: Adıyaman'da taş ve sopalı kavgada 4 kişi yaralandı, 8 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei