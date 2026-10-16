Adıyaman\'da taş ve sopalı kavgada 4 kişi yaralandı, 8 kişi gözaltına alındı

ADIYAMAN'da, iki grup arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı, 8 kişi gözaltına alındı.

Kavga, akşam Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında husumet olduğu belirtilen iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek tekme, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgayı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri tarafından kavga sonlandırılırken, yaralanan 4 kişi ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, polis kavgaya karışan 8 şüpheliyi gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.