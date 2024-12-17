Adıyaman\'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

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ADIYAMAN'da hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Besni ilçesi Erdemoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Arif B. yönetimindeki 02 DB 956 plakalı hafif ticari araçla, Ayşegül Ü.'nün kullandığı 02 AEL 119 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 2 sürücü de yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.