Adıyaman'da Trafik Kazası: İki Sürücü Yaralandı

Adıyaman'da pikapla otomobilin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı.
Ö.A. idaresindeki 02 KR 923 plakalı pikap, 07 LPA 48 plakalı otomobille Cumhuriyet Mahallesi Piri Reis Caddesi'nde çarpıştı.
Kazada sürücüler yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
