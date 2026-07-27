Adıyaman’da trafik güvenliği için uyarı levhaları yenileniyor

(ADIYAMAN) - Adıyaman Belediyesi, kent genelinde trafik güvenliğini artırmak ve ulaşımı daha konforlu hale getirmek amacıyla hasar gören ve kullanım ömrünü tamamlayan trafik uyarı levhalarını yenilemeyi sürdürüyor.

Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin talimatları doğrultusunda Zabıta Müdürlüğü Trafik Sinyalizasyon Ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında 6 Şubat depremlerinin ardından zarar gören, trafik kazaları ve altyapı çalışmaları nedeniyle kullanılamaz hale gelen trafik uyarı levhaları tek tek tespit edilerek yenileriyle değiştiriliyor.

YENİ YERLEŞİM ALANLARINDA KAPSAMLI ÇALIŞMA

Çalışmalar yalnızca kent merkeziyle sınırlı kalmayıp yeni yerleşim ve dönüşüm alanlarını da kapsıyor. Bu kapsamda İndere TOKİ ve Örenli TOKİ konutları ile Musalla ve Mara Yerinde Dönüşüm alanlarında eksik veya hasarlı trafik uyarı levhaları planlı bir program doğrultusunda yenileniyor.

Yürütülen çalışmalarla sürücülerin ve yayaların yönlendirilmesinin daha sağlıklı yapılması, trafik düzeninin güçlendirilmesi ve olası kazaların önüne geçilmesi hedefleniyor.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Tutdere, kent genelinde güvenli ulaşımı sağlamak için çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirterek, şunları söyledi:

"CAN VE MAL GÜVENLİĞİ ÖNCELİĞİMİZ"

"Depremin ardından kentimizde birçok trafik uyarı levhası zarar gördü. Sonrasında yaşanan trafik kazaları ve altyapı çalışmaları nedeniyle de çeşitli noktalardaki levhalar kullanılamaz hale geldi. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini önceleyen bir anlayışla, ekiplerimiz eksik ve hasarlı tüm trafik uyarı levhalarını yeniliyor. Özellikle yeni yerleşim alanlarımız olan İndere ve Örenli TOKİ konutları ile Musalla ve Mara Yerinde Dönüşüm bölgelerinde trafik güvenliğini en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyoruz. Daha güvenli, düzenli ve yaşanabilir bir Adıyaman için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz."