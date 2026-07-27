Adıyaman’da trafik güvenliği için uyarı levhaları yenileniyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Adıyaman’da trafik güvenliği için uyarı levhaları yenileniyor

Adıyaman’da trafik güvenliği için uyarı levhaları yenileniyor
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman Belediyesi, deprem ve kazalar nedeniyle hasar gören trafik uyarı levhalarını yenileyerek kent genelinde güvenli ulaşımı hedefliyor.

(ADIYAMAN) - Adıyaman Belediyesi, kent genelinde trafik güvenliğini artırmak ve ulaşımı daha konforlu hale getirmek amacıyla hasar gören ve kullanım ömrünü tamamlayan trafik uyarı levhalarını yenilemeyi sürdürüyor.

Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin talimatları doğrultusunda Zabıta Müdürlüğü Trafik Sinyalizasyon Ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında 6 Şubat depremlerinin ardından zarar gören, trafik kazaları ve altyapı çalışmaları nedeniyle kullanılamaz hale gelen trafik uyarı levhaları tek tek tespit edilerek yenileriyle değiştiriliyor.

YENİ YERLEŞİM ALANLARINDA KAPSAMLI ÇALIŞMA

Çalışmalar yalnızca kent merkeziyle sınırlı kalmayıp yeni yerleşim ve dönüşüm alanlarını da kapsıyor. Bu kapsamda İndere TOKİ ve Örenli TOKİ konutları ile Musalla ve Mara Yerinde Dönüşüm alanlarında eksik veya hasarlı trafik uyarı levhaları planlı bir program doğrultusunda yenileniyor.

Yürütülen çalışmalarla sürücülerin ve yayaların yönlendirilmesinin daha sağlıklı yapılması, trafik düzeninin güçlendirilmesi ve olası kazaların önüne geçilmesi hedefleniyor.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Tutdere, kent genelinde güvenli ulaşımı sağlamak için çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirterek, şunları söyledi:

"CAN VE MAL GÜVENLİĞİ ÖNCELİĞİMİZ"

"Depremin ardından kentimizde birçok trafik uyarı levhası zarar gördü. Sonrasında yaşanan trafik kazaları ve altyapı çalışmaları nedeniyle de çeşitli noktalardaki levhalar kullanılamaz hale geldi. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini önceleyen bir anlayışla, ekiplerimiz eksik ve hasarlı tüm trafik uyarı levhalarını yeniliyor. Özellikle yeni yerleşim alanlarımız olan İndere ve Örenli TOKİ konutları ile Musalla ve Mara Yerinde Dönüşüm bölgelerinde trafik güvenliğini en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyoruz. Daha güvenli, düzenli ve yaşanabilir bir Adıyaman için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz."

Kaynak: ANKA

Adıyaman Belediyesi, 3. Sayfa, Belediye, Adıyaman, Deprem, Trafik, Güncel, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adıyaman’da trafik güvenliği için uyarı levhaları yenileniyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Evleri yılanların istilası altında: Hayatları kabusa dönen aile, yetkililerden yardım istiyor Evleri yılanların istilası altında: Hayatları kabusa dönen aile, yetkililerden yardım istiyor
NATO görevi Türkiye’ye emanet Türk F-16’lar alarm durumuna geçecek NATO görevi Türkiye'ye emanet! Türk F-16'lar alarm durumuna geçecek
Almanya’da çirkin saldırı: Cuma namazı vaktini gösteren tabelaya bunu yaptılar Almanya'da çirkin saldırı: Cuma namazı vaktini gösteren tabelaya bunu yaptılar
Yeşil altın hasadı başladı: Milyonların sofrasını süslüyor Yeşil altın hasadı başladı: Milyonların sofrasını süslüyor
Erdoğan’ın başdanışmanından Yeni Parti için ilk yorum: Özgün bir politika üretemez Erdoğan'ın başdanışmanından Yeni Parti için ilk yorum: Özgün bir politika üretemez
Çocuklarıyla son kez vedalaştılar: Dünürlerin ölümünde kahreden detay Çocuklarıyla son kez vedalaştılar: Dünürlerin ölümünde kahreden detay

09:49
Gülistan Doku soruşturmasında 15 ilde operasyon 18 şüpheli gözaltına alındı
Gülistan Doku soruşturmasında 15 ilde operasyon! 18 şüpheli gözaltına alındı
09:45
Ahbap soruşturmasında 4. dalga 13 kişi gözaltına alındı
Ahbap soruşturmasında 4. dalga! 13 kişi gözaltına alındı
09:33
Sürücülere güzel haber: Akaryakıta indirim geliyor
Sürücülere güzel haber: Akaryakıta indirim geliyor
09:12
Çin’de gece yüzme yasağını çiğnedi, drona yakalandı
Çin'de gece yüzme yasağını çiğnedi, drona yakalandı
08:37
Kılıçdaroğlu cephesinden şok Özgür Özel hamlesi: Ellerimiz kalkacak
Kılıçdaroğlu cephesinden şok Özgür Özel hamlesi: Ellerimiz kalkacak
08:31
Fast food devinde iflasın faturası ağır oldu Son restoranlar da satıldı
Fast food devinde iflasın faturası ağır oldu! Son restoranlar da satıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2026 09:56:39. #7.13#
SON DAKİKA: Adıyaman’da trafik güvenliği için uyarı levhaları yenileniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.