Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

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Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler bu kapsamda kent merkezinde durumundan şüphelendiği Y.A. ile B.D'yi durdurdu.

Şüphelilerin üst ve adreslerinde yapılan aramada 94,17 gram sentetik uyuşturucu, 12 uyuşturucu hap ve uyuşturucu ticaretinden elde ettiği düşünülen 13 bin 900 lira para ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Y.A. tutuklandı, B.D ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.