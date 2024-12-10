Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu: 31 Gözaltı

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Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 31 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezi ve ilçelerde uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 31 şüpheli, işlemleri için İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.