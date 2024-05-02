Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Adıyaman\'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Adıyaman'da İl Emniyet Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçildi. Yapılan operasyonda, belirlenen adreste yapılan aramalarda 532 uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından hakimlikçe tutuklandı.

02.05.2024 13:23
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Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu satıldığı bilgisi aldı.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramalarda 532 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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