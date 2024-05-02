Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu satıldığı bilgisi aldı.
Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramalarda 532 uyuşturucu hap ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.
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