Adıyaman\'da Yangın Kontrol Altında

ADIYAMAN'da, Ali Dağı mesire alanında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Adıyaman- Kahta kara yolunun 10'uncu kilometresinde gece saatlerinde ormandan dumanların yükseldiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Alevler, rüzgarın da etkisiyle büyürken, bölgeye çok sayıda itfaiye, jandarma ve Orman İşletme Müdürlüğü ekibi sevk edildi. Ekipler tarafından 3 saatlik çalışmayla yangın kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmaları süren yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.