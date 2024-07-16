Adıyaman'da yaralı halde bulunan dağ keçisi tedavi edildikten sonra doğaya bırakıldı

Adıyaman'da yaralı halde bulunan dağ keçisi, Şanlıurfa'daki 8 aylık tedavisinin ardından doğaya bırakıldı.
Adıyaman'da 8 ay önce yaralı halde bulunan dağ keçisi, tedavi edilmek için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa Şube Müdürlüğü Gölpınar Yaban Hayvanı Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezine götürüldü.
Merkezde uygulanan 8 aylık tedavi sürecinin ardından dağ keçisi, Adıyaman'da yeniden doğaya bırakıldı.
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