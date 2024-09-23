Adıyaman'da Yeni Anaokulu Açılışı Yapıldı - Son Dakika
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Adıyaman'da Yeni Anaokulu Açılışı Yapıldı

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Gülben Ergen'in katılımıyla Adıyaman Kahta'da Çocuklar Gülsün Diye Derneği'nin destek verdiği yeni anaokulu açılışı gerçekleştirildi. Ergen, Belediye Başkanı Tutdere'yi övdü ve Adıyaman'a daha fazla destek vereceğini açıkladı.

23.09.2024 17:27  Güncelleme: 17:32
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(ADIYAMAN)- Adıyaman'da Çocuklar Gülsün Diye Derneği'nin katkılarıyla anaokulu açılışı yapıldı. Açılışta konuşan sanatçı Gülben Ergen, Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere için, "İlk kez bir belediye başkanı, konfor alanından çıkıp evimde beni ziyaret etti. Gördüğüm, tanıdığım en değerli belediye başkanı sizsiniz" dedi.

Sanatçı Gülben Ergen, Çocuklar Gülsün Diye Derneği'nin Adıyaman Kahta'daki anaokulu açılışına katıldı. Açılışa Gülben Ergen'in yanı sıra Adıyaman Valisi Osman Varol, Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli ve Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere katıldı. Ergen, daha önce de Gölbaşı ilçesinde bir anaokulu açılışı yaptıklarını hatırlatarak, şehir merkezinde de yeni bir anaokulu açacaklarını duyurdu. Ergen, "Adıyaman'a son gelişim değil, burada bir anaokulu daha açacağız. Ayrıca Adıyaman'ın kadınlarına, sanatçısına, folklörüne, mutfağına destek olmaya gönüllüyüm. Hazırım ve varım. 14 yıldır dernek başkanlığı yapıyorum, ancak ilk kez bir belediye başkanı konfor alanından çıkıp evimde beni ziyaret etti. Gördüğüm, tanıdığım en değerli belediye başkanı sizsiniz" ifadelerini kullandı.

Gülben Ergen, Kahta'daki anaokulunun yapımına katkı sağlayan Amerika'daki bağışçılara da teşekkür ederek, "Biz sadece aracı olduk, bu okulu onlar yaptılar"diye konuştu.

Adıyaman\'da Yeni Anaokulu Açılışı Yapıldı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Adıyaman'da Yeni Anaokulu Açılışı Yapıldı - Son Dakika

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