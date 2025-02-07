Adıyaman'da yeni konutlarına kavuşan depremzede aileden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür - Son Dakika
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Adıyaman'da yeni konutlarına kavuşan depremzede aileden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Adıyaman\'da yeni konutlarına kavuşan depremzede aileden Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a teşekkür

Adıyaman'da yeni konutlarına kavuşan depremzede aile, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

07.02.2025 00:48
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Adıyaman'da yeni konutlarına kavuşan depremzede aile, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Baykar'ın 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Adıyaman'da inşa ettiği 349 konuta hak sahipleri yerleşti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adıyaman Gençlik ve Spor Müdürlüğü Spor Salonu'nda düzenlenen "Bir Oluruz 6 Şubat Depremleri Anma Programı"nın ardından, Baykar tarafından konutları yapılan depremzede ailenin evine konuk oldu.

Afetzedelerden 3 çocuk babası 52 yaşındaki Abdullah Karakuş, AA muhabirine, yeni evlerine yaklaşık 7 ay önce yerleştiklerini söyledi.

Yaşadıkları 4 katlı apartmanın depremlerde yıkıldığını anlatan Karakuş, şunlar kaydetti:

"Depremin ilk 3 günü dışarda kaldık. İmkanlar onu gerektirdi. Bir müddet köyde yaşadık. İlk önce çadır, ardından konteynerde kaldık. Devletimiz her konuda bize destek verdi. Depremin üzerinden iki yıl geçmeden kalıcı konutlarımıza yerleştik. Bugün de Cumhurbaşkanı'mız bizi ziyaret etti. Misafirimiz oldu, çayımızı, kahvemizi içti. Devletimizden, Baykar'dan Allah razı olsun."

"Çocuklarımızla birkaç gün dışarıda kaldık"

Mukaddes Karakuş da depremde zor günler yaşadıklarını ifade etti.

Karakuş, "Çocuklarımızla birkaç gün dışarıda kaldık. Depremin ilk günü hiç bitmiyordu. Çok uzun bir gece yaşadık. Adımıza konteyner çıktığında çok sevinmiştik. Evimize yerleştik, çok güzel, çok memnunuz. Depreme dayanıklı. Kendimizi güvende hissediyoruz. Cumhurbaşkanı'mızdan Allah razı olsun. Her zaman yanımızdaydı. Destek veren herkese teşekkür ederim." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Adıyaman'da yeni konutlarına kavuşan depremzede aileden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür - Son Dakika

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