Adıyaman'da Yerinde Dönüşüm Projesi'ne Yoğun İlgi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Adıyaman'da Yerinde Dönüşüm Projesi'ne Yoğun İlgi

Adıyaman\'da Yerinde Dönüşüm Projesi\'ne Yoğun İlgi

Adıyaman'da depremin ardından, 23 bin kişi Yerinde Dönüşüm Projesi'ne başvurdu, inşaatlar hızla sürüyor.

04.11.2024 12:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden ağır hasar alan Adıyaman'da, vatandaşlar kendi evlerini yeniden yerinde inşa etmek amacıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının başlattığı Yerinde Dönüşüm Projesi'ne yoğun ilgi gösteriyor.

Adıyaman'da bir yandan depremde yıkılan binaların yerine kalıcı konutların yapımı sürürken diğer yandan da "Yerinde Dönüşüm Projesi" ile hak sahibi vatandaşlar 750 bin lira hibe ve 750 bin lira faizsiz kredi desteğiyle evlerini yerinde inşa ediyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Faysal Ergezen, AA muhabirine, projeye ilginin yoğun olduğunu söyledi.

Kentte hummalı bir çalışma yürütüldüğünü aktaran Ergezen, "İlimizde yerinde dönüşümden faydalanmak isteyen 23 binden fazla vatandaş başvuru yaptı. Bunlardan 10 binden fazla bağımsız bölüm ise yerinde dönüşümden ruhsatlarını alıp inşaatlara başladı." dedi.

İnsanların yeniden yerlerinde ev yapmak için çaba gösterdiğini vurgulayan Ergezen, "İnsanlarımız bulunduğu mevkide komşularla iç içe aynı yerde kendileri kontlarını inşa etmek için bir araya geldiler ve çoğunluğu sağladılar. İnşaat süreci de hızlı bir şekilde sürüyor. Evini bitirip yerleşen ailelerinin de bulunduğunu belirtmek isterim." diye konuştu.

Müteahhitlere 4 milyar lira ödeme yapıldığını anlatan Ergezen, yerinde dönüşümlerin, proje aşamasından zemin etüdü, beton dökümüne kadar tüm süreçlerinin il müdürlüğünün kontrolünde devam ettiğini ifade etti.???????

Ergezen, başvuruları tamamlanan yapılar için ruhsatlandırma çalışmalarının titizlikle yürütüldüğünü dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Proje inceleme dahil tüm süreçler müdürlüğümüz tarafından kontrol edilmektedir. Burada önemli olan, depreme dayanıklı yapılar yapmak. Bizim için önemli olan, binanın statiği, betonarmesi... Bunun için de olan hata varsa bunlarla ilgili gerekli düzeltmeler yapılıyor."

Müteahhit Ayhan Aydın da kentte Yerinde Dönüşüm Projesi'nin ilgi gördüğünü belirterek, vatandaşların yeniden evlerine kavuşmaları için çaba sarf ettiklerini söyledi.

Hak sahibi vatandaşlardan Abdurrahman Şahin de Yerinde Dönüşüm Projesi'nden faydalandığını, yıkılan evinin yeniden yerinde yapıldığını, devlet büyüklerine teşekkür ettiğini kaydetti.

Kaynak: AA

İklim Değişikliği, Yerel Haberler, Kahramanmaraş, Ekonomi, Güncel, İnşaat, Deprem, Emlak, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adıyaman'da Yerinde Dönüşüm Projesi'ne Yoğun İlgi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:38 Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen’i öldüren zanlı tanıdık çıktı Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen'i öldüren zanlı tanıdık çıktı
11:50 Batman’da polise yumruklu saldırı Ortalık bir anda savaş alanına döndü Batman'da polise yumruklu saldırı! Ortalık bir anda savaş alanına döndü
11:40 Mardin Büyükşehir Belediyesi’ne kayyum olarak atanan Tuncay Akkoyun’un ilk hamlesi Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Tuncay Akkoyun'un ilk hamlesi
11:23 Kırıkkale Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti Kırıkkale Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti
08:08 Görevden alınan 3 belediye başkanıyla ilgili suçlamalar Görevden alınan 3 belediye başkanıyla ilgili suçlamalar
23:02 Ertuğrul Doğan’dan Fenerbahçe mağlubiyeti sonrası ağza alınmayacak sözler Ertuğrul Doğan'dan Fenerbahçe mağlubiyeti sonrası ağza alınmayacak sözler
22:37 Mert Hakan’dan soyunma odasında olay paylaşım Mert Hakan'dan soyunma odasında olay paylaşım
22:03 Lütfü Savaş, CHP’den kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi Lütfü Savaş, CHP'den kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi
21:57 Jose Mourinho’dan Atilla Karaoğlan’a zehir zemberek sözler Jose Mourinho'dan Atilla Karaoğlan'a zehir zemberek sözler
21:32 Jose Mourinho, son dakika golünde çılgına döndü Jose Mourinho, son dakika golünde çılgına döndü
21:11 Fenerbahçe, Trabzonspor’u deplasmanda 3-2 yendi Fenerbahçe, Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 yendi
20:50 Trabzonspor’a üst üste 2 penaltı birden Trabzonspor'a üst üste 2 penaltı birden
20:39 Fenerbahçe’nin yıldızı sekerek oyundan çıktı Fenerbahçe'nin yıldızı sekerek oyundan çıktı
20:31 Ege Denizi’nde 5,3 büyüklüğünde deprem Ege Denizi'nde 5,3 büyüklüğünde deprem
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2024 14:05:06. #1.11#
SON DAKİKA: Adıyaman'da Yerinde Dönüşüm Projesi'ne Yoğun İlgi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.