Adıyaman'da yıkılan Grand İsias Hotel davası devam ediyor

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Adıyaman'da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan, 72 kişinin hayatını kaybettiği Grand İsias Hotel'e ilişkin 3'ü tutuklu 11 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesince adliyenin zemin katındaki çok amaçlı konferans salonunda yapılan duruşmaya, tutuklu sanıklar bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Duruşmaya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, yaşamını yitiren sporcuların aileleri ile taraf avukatları katıldı.

Mahkeme heyeti başkanı, önceki duruşmada yeniden bilirkişi rapor alınmasına ilişkin İstanbul Teknik Üniversitesi ile Dokuz Eylül Üniversitesi'nden uzmanların yer aldığı karma bir bilirkişi heyeti oluşturulmasının kararlaştırıldığını hatırlattı.

Görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı, söz konusu heyetin hazırlayacağı bilirkişi raporunun beklenmesini ve tutuklu sanıkların mevcut durumların devamını talep etti.

Müştekiler, adalet istediklerini belirterek, sanıkların cezalandırılmalarını istedi.

Bazı müşteki avukatları, Valiliğin otelin ruhsatlandırılmasında görevli olan belediye personelleriyle ilgili soruşturma izni verdiğini hatırlatarak, soruşturmanın bu dosya ile birleştirilmesini ve kamu görevlilerinin mevcut sanıklarla yüzleştirilmeleri gerektiğini belirtti.

Tutuklu sanık Ahmet Bozkurt, üzerine atılı suçlamaları reddettiğini, katil olmadığını, otel sahibi olduğunu, 11 ilde hissedilen depremde Adıyaman'ın en fazla etkilenen illerden biri olduğunu hatırlatarak, 8 katlı otelinin 13 katın yükünü taşıyacak şekilde inşa ettirdiğini, bu nedenle kolonların olması gerekenden daha kalın ve daha fazla olduğunu ve hiçbir masraftan kaçınmadığını savundu.

Kıbrıs savaşında takviye güç olarak askere çağrıldıklarını ifade eden Bozkurt, "Askerlik şubesinin olduğu meydana gittiğimde, mahşer günü gibiydi. Kaçacak olsam o savaştan kaçardım. Ben ve ailem suçsuzuz, müteahhit değiliz, mal sahibiyiz, tahliyemi istiyorum." dedi.

Tutuklu sanık Mehmet Fatih Bozkurt, babası Ahmet Bozkurt'un otelin inşası aşamasında sorumluluklarını yerine getirdiğine inandığını belirterek, suçsuz olduğunu söyledi.

Tutuklu sanık Erdem Yıldız da suçsuz olduğunu belirtti.

Mahkeme heyeti, taraf avukatların beyanlarının ardından ara kararını açıkladı.

Tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına hükmeden heyet, kamu görevlilerin hakkındaki soruşturmanın durumunun sorulmasına ve bilirkişi raporunun beklenmesine karar vererek duruşmayı 22 Ekim'e erteledi.

KKTC'den sporcu, öğretmen ve tur rehberinin de aralarında bulunduğu 72 kişinin hayatını kaybettiği otele ilişkin davanın duruşması nedeniyle adliyede geniş güvenlik önlemi alındı.