Adıyaman'da yol kavşağında iki otomobil çarpıştı, 1'i ağır 6 kişi yaralandı - Son Dakika
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Adıyaman'da yol kavşağında iki otomobil çarpıştı, 1'i ağır 6 kişi yaralandı

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Adıyaman\'da yol kavşağında iki otomobil çarpıştı, 1\'i ağır 6 kişi yaralandı
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Adıyaman'da Gölbaşı karayolundaki kavşakta öğle saatlerinde iki otomobil çarpıştı; araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumu ağır, ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

ADIYAMAN'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

Adıyaman'da sürücülerinin kimlikleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen iki otomobil Gölbaşı karayolu üzerindeki kavşakta çarpıştı. Öğle saatlerinde meydana gelen kazada otomobillerde bulunan Kemal Ş., Özcan Ş., Mehmet Emin G., Bilge G., Yağmur G. ve Cumali G. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 6 yaralı ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Kemal Ş.'nin sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA)

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Adıyaman'da yol kavşağında iki otomobil çarpıştı, 1'i ağır 6 kişi yaralandı - Son Dakika
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