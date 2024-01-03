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İYİ Parti Gençlik Kolları üyeleri, Erdoğan ve Bahçeli'nin fotoğraflarının yer aldığı broşürü dağıtırken gözaltına alındı•
Kahramanmaraş merkezli depremlerde 72 kişinin yaşamını yitirdiği Adıyaman'daki İsias Otel'in çökmesiyle ilgili hazırlanan iddianamede, binanın 1991 yılında apartman olarak inşa edildiği fakat daha sonra ruhsatsız kaçak kat eklendiği ve binanın inşaatında dere kumu kullanıldığı tespit edilmişti. Davanın ilk duruşması bugün Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılacak.
ADIYAMAN,(DHA)-
Son Dakika › Güncel › Adıyaman'daki İsias Otel'in çökmesiyle ilgili iddianame hazırlandı - Son Dakika