Adıyaman\'daki İsias Otel\'in çökmesiyle ilgili iddianame hazırlandı

Komünist başkan, İstanbul\'un bir ilçesine aday oluyor

RTÜK\'ten Kızıl Goncalar\'a 9 milyonluk ceza! Hem yapım hem kanal hakarete geçti

Kahramanmaraş merkezli depremlerde 72 kişinin yaşamını yitirdiği Adıyaman'daki İsias Otel'in çökmesiyle ilgili hazırlanan iddianamede, binanın 1991 yılında apartman olarak inşa edildiği fakat daha sonra ruhsatsız kaçak kat eklendiği ve binanın inşaatında dere kumu kullanıldığı tespit edilmişti. Davanın ilk duruşması bugün Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılacak.

ADIYAMAN,(DHA)-