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Adıyaman'daki İsias Otel'in çökmesiyle ilgili iddianame hazırlandı - Son Dakika
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Adıyaman'daki İsias Otel'in çökmesiyle ilgili iddianame hazırlandı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde 72 kişinin yaşamını yitirdiği Adıyaman'daki İsias Otel'in çökmesiyle ilgili hazırlanan iddianamede, binanın 1991 yılında apartman olarak inşa edildiği fakat daha sonra ruhsatsız kaçak kat eklendiği ve binanın inşaatında dere kumu kullanıldığı tespit edildi. Davanın ilk duruşması bugün Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılacak.

03.01.2024 - 09:26,
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Kahramanmaraş merkezli depremlerde 72 kişinin yaşamını yitirdiği Adıyaman'daki İsias Otel'in çökmesiyle ilgili hazırlanan iddianamede, binanın 1991 yılında apartman olarak inşa edildiği fakat daha sonra ruhsatsız kaçak kat eklendiği ve binanın inşaatında dere kumu kullanıldığı tespit edilmişti. Davanın ilk duruşması bugün Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılacak.

ADIYAMAN,(DHA)-

Adıyaman\'daki İsias Otel\'in çökmesiyle ilgili iddianame hazırlandı
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Adıyaman'daki İsias Otel'in çökmesiyle ilgili iddianame hazırlandı - Son Dakika
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