Adıyaman'dan Defne'ye sel dayanışması

(ADIYAMAN) - Adıyaman Belediyesi, Hatay'ın Defne ilçesinde meydana gelen sel felaketinin ardından temizlik çalışmalarına destek vermek amacıyla bölgeye araç ve personel gönderdi.

Hatay'ın Defne ilçesinde yaşanan sel felaketinin yaralarını sarmak amacıyla belediyeler arası dayanışma köprüsü kuruldu. Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin talimatıyla, Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde görev yapan çöp toplama aracı ve temizlik personeli zaman kaybetmeden afet bölgesine sevk edildi. Defne ilçesindeki çöp toplama araçlarının zarar görmesi üzerine hızlıca koordine olan ekipler, kısa sürede ilçeye ulaşarak çalışmalara başladı.

Kurban Bayramı'na denk gelen bu anlamlı dayanışma Defne halkı tarafından büyük bir takdirle karşılanırken; Adıyaman Belediyesi'ne ait çöp toplama aracı ve temizlik personeli, ilçedeki katı atık toplama ve çevre temizliği çalışmalarına aktif olarak katkı sunuyor. Destek ekiplerinin bölgedeki çalışmalarına devam edeceği bildirildi.

Afet sonrası yürütülen çalışmalar ve gönderilen destekle ilgili açıklamada bulunan Başkan Tutdere, zor günlerde kenetlenmenin önemine dikkati çekti. Tutdere, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"DAYANIŞMA, ZOR GÜNLERDE EN BÜYÜK GÜCÜMÜZDÜR"

"Defne'de yaşanan sel felaketini derin bir üzüntüyle takip ediyoruz. Belediyemizin imkanları doğrultusunda, afetle mücadele eden diğer belediyelerimizin ve vatandaşlarımızın yanında olmak bizim için insani ve kurumsal bir sorumluluktur. Defne ilçemizde temizlik hizmetlerinin aksamaması, salgın hastalık riskinin önüne geçilmesi ve vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için ekibimizi ve aracımızı hızla bölgeye yönlendirdik. Dayanışma, zor günlerde en büyük gücümüzdür. Tüm Defne halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."