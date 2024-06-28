Adıyaman Gerger'deki Örtü Yangını Söndürme Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Adıyaman Gerger'deki Örtü Yangını Söndürme Çalışmaları Devam Ediyor

Adıyaman'ın Gerger ilçesinde dün başlayan ve devam eden örtü yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Ağaçlı köyünde çıkan anız yangını rüzgarın etkisiyle örtü yangınına dönüştü. Şu ana kadar 350 dönümlük örtü alanı zarar gördü. Yangın kontrol altında olup, kısa zamanda tamamen söndürülmesi bekleniyor.

28.06.2024 11:40
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Adıyaman'ın Gerger ilçesinde dün başlayan ve devam eden örtü yangınını söndürme çalışmaları sürüyor.

İlçeye bağlı Ağaçlı köyünde dün çıkan anız yangını rüzgarın da etkisiyle büyüyerek örtü yangınına dönüştü.

Adıyaman Valisi Osman Varol, AA muhabirine, havadan ve karadan müdahale edilen yangında şu ana kadar 350 dönümlük örtü alanının yandığını söyledi.

Varol, şöyle konuştu:

"Bir önceki gün başlayan yangın birkaç kez söndürülüp daha sonrasında çeşitli yerlerden yeniden başlamıştır. Tamamen bir örtü yangını şeklinde devam etmektedir. Herhangi bir yerleşim yerini şu ana kadar tehdit etmemiştir. Tehdit etmesin diye gerekli önlemler öncesinde alınmıştır. Ot örtüsünden ve meşe ağaçlarından oluşan bir alanda özellikle tamamen devam etmiştir. Dün ve bugün sabahtan itibaren hem helikopterlerle hem de ekiplerimizle yangına müdahale edilmektedir. Yangın şu an tamamen küçük bir alanda. Kontrol altındadır.??????? Kısa zamanda tamamen söndürülmesini bekliyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Adıyaman Gerger'deki Örtü Yangını Söndürme Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adıyaman Gerger'deki Örtü Yangını Söndürme Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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