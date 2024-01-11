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Adıyaman İl Emniyet Müdürü Cihat Dağdeviren, Yılın Kareleri 2023 oylamasına katıldı - Son Dakika
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Adıyaman İl Emniyet Müdürü Cihat Dağdeviren, Yılın Kareleri 2023 oylamasına katıldı

Adıyaman İl Emniyet Müdürü Cihat Dağdeviren, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı 'Yılın Kareleri 2023' oylamasına katıldı. Dağdeviren, çevre ve yaşam, haber, spor, deprem ve Gazze kategorilerindeki fotoğrafları inceleyerek seçim yaptı. Fotoğrafların her birinin birbirinden anlamlı ve güzel olduğunu belirten Dağdeviren, emeği geçenlere teşekkür etti.

Adıyaman İl Emniyet Müdürü Cihat Dağdeviren, Yılın Kareleri 2023 oylamasına katıldı
11.01.2024 - 17:05,  Güncelleme: 17:06
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Adıyaman İl Emniyet Müdürü Cihat Dağdeviren, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri 2023" oylamasına katıldı.

Dağdeviren, makamında, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek, "çevre ve yaşam" kategorisinde Cem Tekkeşinoğlu'nun "Galata'da dolunay", "haber"de Muhammed Enes Yıldırım'ın "Boğazda bir dev", "spor"da Dursun Aydemir'in "Dünyanın sultanları" fotoğrafını seçti.

Dağdeviren, bu yıla özel eklenen " Deprem: Umut" kategorisinde Aydın Arik'in "Ha gayret", " Gazze: Kanıt" kategorisinde ise Musatafa Hassona'nın "Kardeşe son dokunuş" adlı fotoğraflarına oy verdi.

Dağdeviren, fotoğrafların her birinin birbirinden anlamlı ve güzel olduğunu söyledi.

Fotoğrafları seçerken zorlandığını belirten Dağdeviren, "Buradaki fotoğraflar birbirinden değerli ve anlamlı. Ben emeği geçen başta muhabirlerimiz ve bütün ekibe teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA
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