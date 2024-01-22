Adıyaman İl Müftüsü Mevlüt Haliloğlu, 2023\'e damga vuran fotoğraflara oy verdi

Adıyaman İl Müftüsü Mevlüt Haliloğlu, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Müftü Haliloğlu, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2023 boyunca çektiği fotoğrafları inceleyerek "Haber", "Çevre-Yaşam", "Spor", " Gazze: Kanıt" ve " Deprem: Umut" kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.

"Çevre-Yaşam" kategorisinde Mostafa Alkharouf'un "İlk kıblede namaz", "Haber"de Mehmet Akif Parlak'ın "Sel aldı", "Spor"da Annika Hammerschlag'ın "Çöplük topçuları" fotoğrafını seçen Haliloğlu,bu yıla özel eklenen "Deprem: Umut" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Termal kurtarma", "Gazze: Kanıt" kategorisinde ise Ali Jadallah'ın "Kayıp" adlı karesine oy verdi.

Müftü Haliloğlu, fotoğrafların birbirinden anlamlı ve güzel olduğunu söyledi.