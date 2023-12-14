15:26 • •
14:37 •
Dışişleri Bakanı Fidan: "Ermenistan ile normalleşme konusunda önümüzde herhangi bir engel görmüyoruz.•
Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde huzur ve güven uygulaması yapıldı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince genel güvenlik ve asayişin sağlanması, suça konu unsurların tespiti ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen uygulamada, 231 kişi ile 31 aracı sorguladı.
Ayrıca denetimlerde 31 araç, 9 umuma açık iş yeri, 2 metruk bina, 2 park ve bahçe kontrol edildi.
Son Dakika › Güncel › Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde huzur ve güven uygulaması yapıldı - Son Dakika