 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde huzur ve güven uygulaması yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde huzur ve güven uygulaması yapıldı

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince gerçekleştirilen huzur ve güven uygulamasında 231 kişi ve 31 araç sorgulandı. Ayrıca 9 umuma açık iş yeri, 2 metruk bina, 2 park ve bahçe denetlendi.

Adıyaman\'ın Çelikhan ilçesinde huzur ve güven uygulaması yapıldı
14.12.2023 - 15:28,
Abone Ol

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde huzur ve güven uygulaması yapıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince genel güvenlik ve asayişin sağlanması, suça konu unsurların tespiti ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen uygulamada, 231 kişi ile 31 aracı sorguladı.

Ayrıca denetimlerde 31 araç, 9 umuma açık iş yeri, 2 metruk bina, 2 park ve bahçe kontrol edildi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Emniyet Müdürlüğü, Çelikhan, Adıyaman, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde huzur ve güven uygulaması yapıldı - Son Dakika


15:36
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ece Güner istifa etti İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ece Güner istifa etti
15:33
Ölüp tekrar dirilen kadın o anları anlattı: Derin bir huzur hissettim Ölüp tekrar dirilen kadın o anları anlattı: Derin bir huzur hissettim
15:26
Hakem Meler'e saldırıyla ilgili 4 kişiye dava açıldı! Yumruk atan Faruk Koca 3 suçtan yargılanacak Hakem Meler'e saldırıyla ilgili 4 kişiye dava açıldı! Yumruk atan Faruk Koca 3 suçtan yargılanacak
14:37
Dışişleri Bakanı Fidan: 'Ermenistan ile normalleşme konusunda önümüzde herhangi bir engel görmüyoruz. Dışişleri Bakanı Fidan: "Ermenistan ile normalleşme konusunda önümüzde herhangi bir engel görmüyoruz.
14:37
Mehmet Ali Erbil'in 44 yaş küçük eski aşkı konuştu: Beni zorla sevgilimden ayırdı Mehmet Ali Erbil'in 44 yaş küçük eski aşkı konuştu: Beni zorla sevgilimden ayırdı
14:36
Merkez Bankası rezervleri 141,4 milyar dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesinde Merkez Bankası rezervleri 141,4 milyar dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesinde
14:33
Bitmez'in vefatı TBMM'de milletvekili ölümüyle sonuçlanan 4. vaka olarak kayıtlara geçti Bitmez'in vefatı TBMM'de milletvekili ölümüyle sonuçlanan 4. vaka olarak kayıtlara geçti
14:29
Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi, Mart 2021'den bu yana ilk kez 300 baz puanın altına indi Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi, Mart 2021'den bu yana ilk kez 300 baz puanın altına indi

Son Dakika
15:36 İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ece Güner istifa etti
15:33 Ölüp tekrar dirilen kadın o anları anlattı: Derin bir huzur hissettim
14:37 Mehmet Ali Erbil'in 44 yaş küçük eski aşkı konuştu: Beni zorla sevgilimden ayırdı
14:33 Bitmez'in vefatı TBMM'de milletvekili ölümüyle sonuçlanan 4. vaka olarak kayıtlara geçti
14:36 Merkez Bankası rezervleri 141,4 milyar dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesinde
14:29 Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi, Mart 2021'den bu yana ilk kez 300 baz puanın altına indi
14:27 Osmaniye'de FETÖ üyesi kadın elbise dolabının arkasında yakalandı
14:07 Saadet-Gelecek Grubu, Bitmez'in vefatı sonrası 20 vekil sayısını sağlayamadığı için düştü
13:26 Kürsüde kalp krizi geçiren Bitmez'e yerdeyken saydıran AK Partili Özlem Zengin, başsağlığı mesajı yayınladı
13:18 Bilal Hancı'dan ayrılan Esin Çepni, Ç. Rizespor'un kalecisi Zafer Görgen'le aşk yaşıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2023 15:42:31. #1.13#
SON DAKİKA: Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde huzur ve güven uygulaması yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement