Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde muhtarlar toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika
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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde muhtarlar toplantısı gerçekleştirildi

Adıyaman\'ın Gölbaşı ilçesinde muhtarlar toplantısı gerçekleştirildi

Gölbaşı Kaymakamı Tarık Buğra Seyhan Başkanlığında, Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi konferans salonunda kurum müdürlerinin katılımlarıyla muhtarlar toplantısı gerçekleştirildi. Yerel seçimlerin ardından yeni göreve seçilen ve devam eden muhtarlarımıza hayırlı olsun dileklerinde bulunan Kaymakam Seyhan, muhtarların talep, istek ve önerilerini dinleyerek sorunların çözümü noktasında karşılıklı görüş alışverişinde bulundu. Kurum amirlerinin kurumların iş ve işleyişiyle ilgili bilgi vermesiyle devam eden toplantıda muhtarların kurumlarla ilgili soruları cevaplandırıldı.

04.05.2024 14:41
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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde muhtarlar toplantısı gerçekleştirildi.

Gölbaşı Kaymakamı Tarık Buğra Seyhan Başkanlığında, Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi konferans salonunda kurum müdürlerinin katılımlarıyla muhtarlar toplantısı gerçekleştirildi.

Yerel seçimlerin ardından yeni göreve seçilen ve devam eden muhtarlarımıza hayırlı olsun dileklerinde bulunan Kaymakam Seyhan, muhtarların talep, istek ve önerilerini dinleyerek sorunların çözümü noktasında karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

Kurum amirlerinin kurumların iş ve işleyişiyle ilgili bilgi vermesiyle devam eden toplantıda muhtarların kurumlarla ilgili soruları cevaplandırıldı.

Kaynak: AA

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