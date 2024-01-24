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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bir iş yerine silahlı saldırı düzenlendi - Son Dakika
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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bir iş yerine silahlı saldırı düzenlendi

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bulunan bir giyim satışı yapılan iş yerine kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Polis ekipleri olay yerinde yapılan incelemede dört mermi buldu ve olaya karışan kişi ya da kişileri bulmak için çalışma başlattı.

Adıyaman\'ın Kahta ilçesinde bir iş yerine silahlı saldırı düzenlendi
24.01.2024 - 08:39,
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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bir iş yerine silahlı saldırı düzenlendi.

Turgut Özal Mahallesi Mustafa Kemal Caddesi üzerinde giyim satışı yapılan bir iş yeri, kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce kurşunlandı.

İş yerine giden polis ekiplerinin yaptığı incelemede, olay yerinde tabancadan çıktığı belirlenen kurşunlar buldu. Dört merminin iş yerinin camına isabet ettiği görüldü.

Polis ekipleri, olaya karışan kişi ya da kişileri bulmak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA
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