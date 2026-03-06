Adıyaman'ın Ulaşım Geleceği Planlanıyor - Son Dakika
Adıyaman'ın Ulaşım Geleceği Planlanıyor

06.03.2026 13:51  Güncelleme: 14:53
Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından 6 Şubat depremlerinden etkilenen illerde belediyelerin hizmet kapasitesini güçlendirmek amacıyla yürütülen "Ulaşım Danışmanlığı Programı" kapsamında Adıyaman’da "Ulaşım Eylem Planı Çalıştayı" düzenlendi. Çalıştayda, toplu taşıma optimizasyonu ile yaya ve bisiklet odaklı erişimi içeren kısa, orta ve uzun vadeli çözüm önerileri geliştirildi.

(ADIYAMAN)- Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından 6 Şubat depremlerinden etkilenen illerde belediyelerin hizmet kapasitesini güçlendirmek amacıyla yürütülen "Ulaşım Danışmanlığı Programı" kapsamında Adıyaman'da "Ulaşım Eylem Planı Çalıştayı" düzenlendi. Çalıştayda, toplu taşıma optimizasyonu ile yaya ve bisiklet odaklı erişimi içeren kısa, orta ve uzun vadeli çözüm önerileri geliştirildi.

Ulaşım hizmetlerinin kentsel yaşam kalitesi ve yurttaş memnuniyeti açısından taşıdığı kritik önem doğrultusunda çalışmalarını sürdüren TBB ve Adıyaman Belediyesi, Adıyaman iline yönelik "Kent İçi Ulaşım İyileştirme Stratejisi ve Eylem Planı"nı hazırladı. TBB Kentsel Hareketlilik ve Ulaşım Komisyonu tarafından depremden etkilenen 11 ilin ihtiyaçları belirlenip ilk uygulama sahası olarak Adıyaman ili seçildi. Komisyon koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında, toplu taşıma optimizasyonu ile yaya ve bisiklet odaklı erişimi içeren kısa, orta ve uzun vadeli çözüm önerileri geliştirildi. Bu doğrultuda Adıyaman'ın ulaşım sorunlarına çözüm amacıyla "Adıyaman Kent İçi Ulaşım İyileştirme Stratejisi ve Eylem Planı" hazırlandı.

Plan, merkezi idarenin taşra teşkilatı, meslek kuruluşları, üniversiteler, muhtarlar, sivil toplum kuruluşları ve ilgili kurum temsilcilerinin katıldığı "Ulaşım Eylem Planı Çalıştayı" ile Adıyaman'da kamuoyuna ve ilgili paydaşlara sunuldu. Afet sonrası yeniden yapılanma sürecinde ulaşım hizmetlerinin etkin, sürdürülebilir ve kapsayıcı biçimde planlanmasını hedefleyen çalıştayın açılış konuşmaları; Adıyaman Belediye Başkanı/TBB Encümen Üyesi Abdurrahman Tutdere, Hopa Belediye Başkanı/TBB Kentsel Hareketlilik ve Ulaşım Komisyonu Başkanı Utku Cihan ile TBB Genel Sekreter Yardımcısı Feridun Ulutaş tarafından yapıldı.

"Şehrimizi adım adım yeniden inşa ediyoruz"

Çalıştayın açılışında konuşan Başkan Abdurrahman Tutdere, kentte uzun süredir gündemde olan ulaşım meselesinin ele alındığını belirtti. Tutdere, kentin ulaşım sorununa bilimsel bir perspektifle yaklaşan çalışmayı hazırlayan TBB Kentsel Hareketlilik ve Ulaşım Komisyonuna teşekkür etti. TBB'nin özellikle yeni dönemde Adıyaman ile güçlü bir dayanışma içinde olduğunu ifade eden Tutdere, birliğin araç desteğinin yanı sıra eğitim, maddi destek ve teknik katkılarla da kentin yanında yer aldığını söyledi. Göreve geldikleri günden bu yana kentin yeniden ayağa kalkması için önemli projeler yürüttüklerini belirten Tutdere, "Şehrimizi adım adım yeniden inşa ediyor, yaptığımız çalışmaların sahadaki sonuçlarını görmeye başlıyoruz" dedi.

Yönetim anlayışlarının kentin sorunlarını bilimsel yöntemlerle ele almak olduğunu vurgulayan Tutdere, sorunları analiz ederek somut eylem planlarına dönüştüren bir yaklaşım benimsediklerini belirtti. Hazırlanan çalışmanın Adıyaman'ın ulaşım sorununa ilişkin önemli bir yol haritası olacağını dile getiren Tutdere, "Adıyaman'da yaşayan bizlerin günlük hayatın içinde belki fark etmediği pek çok detayı bilimsel yöntemlerle ortaya koyan çok değerli bir çalışma hazırlandı" ifadelerini kullandı. Ulaşım sorununun kalıcı çözümü için bu planın önemli katkı sağlayacağını belirten Tutdere, "İnanıyorum ki Adıyaman, bu bilimsel eylem planı ve önümüzdeki süreçte hazırlayacağımız ulaşım planıyla birlikte ulaşım sorununu tarihin tozlu raflarına kaldıracak ve bilimin ışığında bu sorunu da aşmış olacaktır" diye konuştu.

"Kentleri asıl şekillendiren o kentte yaşayan insanlardır"

Hopa Belediye Başkanı ve TBB Kentsel Hareketlilik ve Ulaşım Komisyonu Başkanı Utku Cihan ise "Adıyaman bugün aynı zamanda geleceğin kentlerinin nasıl kurulacağını bizlere gösteren önemli bir örnektir" dedi. Deprem sonrasında şehirleri yalnızca yeniden inşa etmenin yeterli olmadığını vurgulayan Cihan, kentlerin daha güvenli, erişilebilir ve yaşanabilir hale getirilmesinde ulaşım planlamasının kritik rol oynadığını ifade etti. Komisyonun özellikle depremden etkilenen şehirlerde yürütülen çalışmalara odaklandığını belirten Cihan, "Deprem sonrasında şehirler yalnızca yeniden inşa edilmez; aynı zamanda yeniden düşünülür ve yeniden tasarlanır" diye konuştu.

Cihan, Adıyaman için hazırlanan raporun kentin ulaşım sistemine ilişkin mevcut durumu, sorun alanlarını ve çözüm önerilerini ortaya koyan kapsamlı bir çalışma olduğunun altını çizerek, "Hiçbir plan, kentte yaşayanların görüşleri alınmadan tamamlanmış sayılmaz. Kentleri yalnızca teknik ekipler planlamaz; kentleri asıl şekillendiren o kentte yaşayan insanlardır" ifadelerini kullandı.

"Önümüzdeki süreçte Kilis Belediyemiz ile çalışmalarımıza devam edeceğiz"

Adıyaman'da başlatılan Ulaşım Danışmanlığı Programı hakkında bilgi veren TBB Genel Sekreter Yardımcısı Feridun Ulutaş da çalışmanın afet sonrası yeniden yapılanma sürecinde kent içi ulaşım sistemlerinin daha dirençli, sürdürülebilir ve planlı hale getirilmesini amaçladığını belirtti. Hazırlanan rapora ilişkin konuşan Ulutaş, "Bu plan yalnızca mevcut durumu tespit eden bir belge değil; uygulanabilir, aşamalı ve somut politika önerileri içeren bir yol haritasıdır" dedi. Programın Adıyaman ile sınırlı kalmayacağını vurgulayan Ulutaş, "Önümüzdeki süreçte Kilis Belediyemiz ile çalışmalarımıza devam edeceğiz. Aynı metodoloji ve teknik yaklaşım çerçevesinde Kilis'te de ulaşım sisteminin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar yürütecek; afet sonrası ulaşım planlamasında bölgesel ölçekte bütüncül bir yaklaşım ortaya koyacağız" diye konuştu.

Depremden etkilenen belediyelerin hizmet altyapısının mevcut durumunu değerlendirmek amacıyla kapsamlı bir anket çalışması da gerçekleştirildiğini aktaran Ulutaş, bu kapsamda belediye hizmet binalarının fiziksel hasar düzeyleri, mevcut hizmet koşulları ve yeniden yapılanma süreçlerindeki durumlarının analiz edildiğini kaydetti. Kaynakların kullanımında deprem bölgesi belediyelerine öncelik verdiklerini belirten Ulutaş, afet bölgesindeki belediyelere toplam 147 iş makinesi hibe edildiğini dile getirdi. Desteklerin devam edeceğine dikkati çeken Ulutaş, "Önümüzdeki dönemde planladığımız 30 yeni araç hibesiyle birlikte toplam hibe araç sayımız 177'ye ulaşacak. Ayrıca deprem bölgesine 9 bin 740 çöp konteyneri temin ettik, bin 770 adet daha göndereceğiz" dedi.

Açılış konuşmalarının ardından "Adıyaman Kent İçi Ulaşım İyileştirme Stratejisi ve Eylem Planı" TBB Kentsel Hareketlilik ve Ulaşım Komisyonu Üyesi Erdal Uygun'un moderatörlüğünde yapılan sunumlarla paylaşıldı. Ulaşım Danışmanı Erhan Öncü, toplu ulaşım sistemlerinin mevcut durumu konusunda bilgiler verdi. Toplu ulaşım sistemlerini incelediklerini ve ona göre bir plan oluşturulduğunu kaydeden Öncü, konforlu, güvenli ve az maliyetli araçların önemine değindi.

TBB Şehir Plancısı Ayhan Erdoğan, Adıyaman'daki araç sayısı, trafik güvenliği, yaya ulaşımı, deprem sonrası koşullar, bisiklet ulaşımı, yol ağı, trafik düzen ve yönetim gibi çalışmalardaki kriter ve öncelikleri anlattı.

Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Ali Sercan Kesten ise raporda yer alan eylem planına ve öncelikli projelere değindi. Kesten ayrıca, kent merkezinde yaya ulaşım düzenlemeleri, transit trafiğe ilişkin stratejiler, minibüs hat düzenlemesi ve uygulama alanlarına dair bilgi verdi.

Çalıştayın son bölümünde düzenlenen soru-cevap ve değerlendirme oturumunda katılımcıların görüş ve önerileri alınarak eylem planına ilişkin katkılar kayda geçirildi.

Kaynak: ANKA

