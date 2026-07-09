Adıyaman Belediyesi İşitme Engelliler Futbol Takımı'ndan Başkan Tutdere'ye Ziyaret

(ADIYAMAN) - İşitme Engelliler Türkiye Süper Ligi'nde sezonu Türkiye ikincisi olarak tamamlayan Adıyaman Belediyesi İşitme Engelliler Futbol Takımı, Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'yi ziyaret etti.

İşitme Engelliler Türkiye Süper Ligi'nde gösterdiği başarılı performansla sezonu Türkiye ikincisi olarak tamamlayan Adıyaman Belediyesi İşitme Engelliler Futbol Takımı, gelecek yıl Almanya'da düzenlenecek İşitme Engelliler Futbol Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi temsil etmeye hak kazandı. Takım, elde ettiği başarının ardından Başkan Tutdere'yi makamında ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Tutdere, futbol takımının elde ettiği başarının kent adına büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"YANINIZDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

"Takımımız Türkiye ikincisi olarak bizleri gururlandırdı. Hepinizi yürekten tebrik ediyorum. Kalbimiz her zaman sizinleydi. Aslında sergilediğiniz performansla şampiyonluğu sonuna kadar hak ettiniz; finali küçük bir şanssızlık, bir yol kazası olarak görüyoruz. Yönetim olarak her zaman ve elimizden gelen tüm imkanlarla yanınızda olmaya devam edeceğiz. Bu süreçte emeği geçen teknik ekibimize, meclis üyelerimize ve katkı sunan tüm arkadaşlarımıza Adıyaman halkı adına teşekkür ediyorum."

Adıyaman'ın deprem sonrası zorlu bir süreçten geçtiğini vurgulayan Tutdere, takımın elde ettiği başarının yalnızca sportif bir sonuç olmadığını, aynı zamanda kente moral ve umut veren önemli bir kazanım olduğunu aktararak sözlerine, şöyle devam etti:

"BÜYÜK BİR UMUT VE SEVİNÇ AŞILADINIZ"

"Depremin kentimizde yarattığı olumsuz atmosferde bu başarıyı kazanarak tüm Adıyaman gençliğine büyük bir sevinç ve umut aşıladınız. Belediye başkanı olarak her adımınızda arkanızda olacağımızı bilmenizi isterim. Bugün aldığınız bu sonuç; inanmanın, azmin, cesaretin ve memleket sevdasının somut bir göstergesidir. Siz inandınız ve başardınız, biz de şehir olarak başaracağız. Önümüzdeki yıl sizlerden artık şampiyonluk kupasını bekliyoruz."

Ziyaretin sonunda Tutdere, başarılarından dolayı sporculara çeşitli hediyeler takdim etti. Ziyaret, fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.