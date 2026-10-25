Adıyaman Kahta'da 2 bin yıllık Karakuş Tümülüsü'nde yemek yarışması düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Adıyaman Kahta'da 2 bin yıllık Karakuş Tümülüsü'nde yemek yarışması düzenlendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Adıyaman Kahta\'da 2 bin yıllık Karakuş Tümülüsü\'nde yemek yarışması düzenlendi
Haber Videosu

Kahta Tarih, Kültür ve Lezzet Festivali'nin ikinci gününde Adıyaman'daki 2 bin yıllık Karakuş Tümülüsü'nde coğrafi işaretli yemek yarışması düzenlendi. Patlıcanlı ayran çorbası ve sarmısaklı tavuk pilavı kategorilerinde ilk üçe giren yarışmacılara altın ödülü verildi.

ADIYAMAN'da Kahta Tarih, Kültür ve Lezzet Festivali kapsamında tarihi Karakuş Tümülüsü'nde yöreye ait coğrafi işaretli yemek yarışması düzenlendi.

Kahta Kaymakamlığı tarafından düzenlenen Kahta Tarih, Kültür ve Lezzet Festivali'nin ikinci günü renkli görüntüler oluştu. Adıyaman'da Kommagene Krallığı'ndan kalan, 2 bin yıllık tarihi Karakuş Tümülüsü'nde coğrafi işaretli yemek yarışması gerçekleştirildi. Programa; Adıyaman Valisi Abdullah Küçük, Kahta Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal, Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş, protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

'ANADOLU LEZZETLERİNİ GELECEK KUŞAKLARA DEVRETMEK İSTİYORUZ'

Programda konuşan Adıyaman Valisi Abdullah Küçük, "Adıyaman ve Kahta'nın her tarafı tarih kokuyor. Her yer tarihin coğrafyayla buluştuğu yer. Burası Mezopotamya. Burası bolluğun, bereketin, insanlığın ve medeniyetin neşet ettiği bir yer. Dolayısıyla burası tüm dünyanın geçmişten bugüne ilgisini çeken bir yer ve zenginliğin timsali. Dolayısıyla buralarda geçmişten günümüze kadimden gelen yemekler de var. Az önce yarışmacılarımızın yaptığı patlıcanlı ayran aşı, bakıyoruz geçmişten günümüze gelen bir yemek. Bizim burada dikkat etmemiz gereken neden bu yarışmaları yapıyoruz, neden bu festivalleri yapıyoruz. Burada bizim için önemli olan geçmişten bugüne gelen bu yemek mirasını, damak lezzetini çocuklarımıza ve bundan sonraki kuşaklara doğru aktarabilmek. Önemli olan budur. Çünkü küreselleşen dünyada damak lezzeti de yemek kültürü de maalesef giderek kayboluyor. Biz bunu istemiyoruz. Biz küreselleşen dünya içerisinde geleneksel kadim damak tatlarımızı, Anadolu lezzetlerini gelecek kuşaklara devretmek istiyoruz. Bu maksatla bugün bu etkinlik düzenleniyor. İnşallah bundan sonra da bu tür etkinliklerimiz devam eder. Bu etkinliğimizde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

KAZANANLARA ALTIN ÖDÜLÜ

Konuşmaların ardından Kahta yöresine ait patlıcanlı ayran çorbası ve sarmısaklı tavuk pilavı yarışmaları düzenlendi. Yarışmalar yedişer kişiden oluşan iki grup arasında gerçekleşirken, jüri üyeleri tarafından tüm yemekler tek tek tadılarak puanlandırıldı. İlk üçe giren yarışmacılar ise altın ile ödüllendirildi.

Kaynak: DHA
Yemek TarifiKültür SanatAdıyamanGüncelKahtaYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Devlet desteğiyle çiftçi olan genç kadın, hayallerine kavuştu Devlet desteğiyle çiftçi olan genç kadın, hayallerine kavuştu
İstanbul Barosu Genel Kurulu’nda Kaboğlu’nun konuşması sonrası sloganlar yükseldi İstanbul Barosu Genel Kurulu'nda Kaboğlu'nun konuşması sonrası sloganlar yükseldi
Meclis’te hazırlıklar başladı 1 milyon kişinin borcu silinecek Meclis'te hazırlıklar başladı! 1 milyon kişinin borcu silinecek
Fenomenin evine kira borcu için gittiler Gördüklerine inanamadılar Fenomenin evine kira borcu için gittiler! Gördüklerine inanamadılar
AKOM İstanbul için tarih verdi 40 ilde yağış bekleniyor AKOM İstanbul için tarih verdi! 40 ilde yağış bekleniyor
İpek Karapınar anne oldu Oğluna verdiği isim belli oldu İpek Karapınar anne oldu! Oğluna verdiği isim belli oldu
12:23
Mustafa Sandal’ın kayınvalidesinin 3 milyon dolarına el konuldu
Mustafa Sandal’ın kayınvalidesinin 3 milyon dolarına el konuldu
12:06
Hal Yasası’nda yeni dönem Zincir marketlere yerli ürün yükümlülüğü gündemde
Hal Yasası’nda yeni dönem! Zincir marketlere yerli ürün yükümlülüğü gündemde
11:58
Avcılar’da aynı isimli iki okulu karıştıran aday KPSS’ye giremedi
Avcılar'da aynı isimli iki okulu karıştıran aday KPSS'ye giremedi
11:16
Baro seçimine damga vuran protesto: Kızımın davasında neden yoksunuz
Baro seçimine damga vuran protesto: Kızımın davasında neden yoksunuz?
11:04
Meclise gelen dilekçeler şaşkına çevirdi Yok artık dedirten talep
Meclise gelen dilekçeler şaşkına çevirdi! Yok artık dedirten talep
10:48
229 bin TL’lik telefonda büyük şok Saatler içinde kırıldı
229 bin TL'lik telefonda büyük şok! Saatler içinde kırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2026 13:02:22. #7.12#
SON DAKİKA: Adıyaman Kahta'da 2 bin yıllık Karakuş Tümülüsü'nde yemek yarışması düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei