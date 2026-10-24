Adıyaman Kahta'da çatıdaki koltuklar alev aldı, 3 katlı evin yangını söndürüldü - Son Dakika
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Adıyaman Kahta'da çatıdaki koltuklar alev aldı, 3 katlı evin yangını söndürüldü

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Adıyaman Kahta\'da çatıdaki koltuklar alev aldı, 3 katlı evin yangını söndürüldü
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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde akşam saatlerinde 3 katlı bir evin çatısında bulunan koltuklar, henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangının çıkış nedeni için inceleme başlatıldı.

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde 3 katlı bir evin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın akşam saatlerinde Atatürk Mahallesi Recai Kutan Caddesi üzerinde meydana geldi. 3 katlı bir evin çatısında bulunan koltuklar, henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA
İncelemeAdıyamanİtfaiyeGüncelKahtaSon Dakika

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