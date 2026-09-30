Adıyaman-Samsat yolunda devrilen minibüsteki 12 yaralı hastanelere kaldırıldı

Adıyaman-Samsat yolunda devrilen minibüsteki 12 yaralı hastanelere kaldırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adıyaman'ın Samsat ilçesinde minibüs, Adıyaman-Samsat kara yolu Doğanca köyü yakınlarında devrildi. Kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi, yaralanan 12 kişi ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Adıyaman'ın Samsat ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 12 kişi yaralandı.
Tayfun Salman idaresindeki 07 AHV 836 plakalı minibüs, Adıyaman-Samsat kara yolu Doğanca köyü yakınlarında devrildi.
Kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralanan 12 kişi ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA
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