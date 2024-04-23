Adıyaman Valisi Osman Varol, 23 Nisan\'da makamını öğrenciye devretti

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Adıyaman Valisi Osman Varol, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda makamını temsili olarak 5. sınıf öğrencisi Kayra Yavuz'a devretti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, bayram dolayısıyla Valilik makamında sembolik devir teslim töreni düzenlendi.

Törende Vali Varol, makam koltuğunu TOBB Yavuz Selim Ortaokulu 5. Sınıf öğrencisi Kayra Yavuz'a devretti.

Koltuğa geçen Yavuz, dünya çocuklarına barış mesajı verdi.

Çocuklarının bayramını kutlayan Yavuz, "Öncelikle bu mutlu günümüzde bizleri misafir ettikleri için Valimiz Osman Varol'a tüm çocuklar adına teşekkür ediyor tüm dünya çocuklarının bayramını kutluyor, çocukların mutlu ve huzurlu olduğu bir dünya temenni ediyorum" dedi.

Yavuz, daha sonra İl Emniyet Müdürü Cihat Dağdeviren'i arayarak okul giriş çıkış saatlerinde trafik güvenliğinin artırılması talimatını verdi.

Vali Osman Varol ise Yavuz'a valilik makamının teşkilat, görev ve çalışma usulleri hakkında bilgiler verdi.