Adliye Önünde Adalet Çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Adliye Önünde Adalet Çağrısı

Adliye Önünde Adalet Çağrısı

Özge Ceren Deniz'in babası, ihmaller nedeniyle yaşanan ölümler için adalet bekliyor.

13.11.2024 13:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

'TÜRK ADALETİNE GÜVENİYORUM'

İzmir'de yağışlı havada sokakta yürürken akıma kapılan İnanç Öktemay ve Özge Ceren Deniz'in ölümüne ilişkin 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle 13'ü tutuklu 42 sanığın yargılanması öncesi adliye önünde açıklama yapıldı. Özge Ceren Deniz'in babası Ahmet Abi, "Kızım Özge Ceren, GDZ Elektrik ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İZSU) ihmalleri sonucu ölmeseydi, doktor olacaktı. Binlerce insanı kurtaracaktı. GDZ Elektrik ve İZSU, suçu birbirine atarak kurtulmaya çalışıyor. Bundan sonra Türkiye sokaklarında hiçbir insan elektrik çarpması sonucu ölmesin. Türk adaletine güveniyorum" dedi.

'ÖLÜMLER GÖZ GÖZE GÖRE GELMİŞTİR'

Özge Ceren Deniz'in babası Ahmet Abi'nin avukatı Ayşe Sarıçiçek de "Geçen duruşma sanıklar suçu birbirine atarak suçtan kurtulmaya çalışmışlardır. Duruşmada görülen şudur ki hiç kimse işini gereği gibi yapmamıştır. Ölümler göz göze göre gelmiştir. Adaleti olan güvenimiz tamdır. Suçlulara gereken cezanın verileceğini İnancımız tam" diye konuştu.

İnanç Öktemay'ın ailesinin avukatı Cenk Düzgüner de "Hem İZSU'nun hem Gediz'in yaptığı çalışmaları birbirlerinin üzerine atmaları, aile olarak ve onların vekilleri olarak bizleri çok rahatsız ediyor. Sorumluluğu bulunan herkesin cezalandırılmasını istiyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

Ceren Deniz, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adliye Önünde Adalet Çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:37 Özgür Özel’den dikkat çeken Bahçeli iddiası Özgür Özel'den dikkat çeken Bahçeli iddiası
13:11 Jet Fadıl’ın 28 bin kişiyi mağdur ettiği Caprice Gold satışa çıkarıldı Jet Fadıl'ın 28 bin kişiyi mağdur ettiği Caprice Gold satışa çıkarıldı
12:48 Bakan Güler, kışlasız bedelli bekleyenlere kapıyı kapattı Bakan Güler, kışlasız bedelli bekleyenlere kapıyı kapattı
12:21 Davutoğlu, kürsüde konuşurken hüngür hüngür ağladı: Kahroluyorum, utanıyorum Davutoğlu, kürsüde konuşurken hüngür hüngür ağladı: Kahroluyorum, utanıyorum
12:13 Yaşlılara yer vermesini istedi, aldığı cevap üzerine genç kızı tokatladı Yaşlılara yer vermesini istedi, aldığı cevap üzerine genç kızı tokatladı
17:55 İYİ Parti’den CHP’ye geçen Mustafa Bıyık: Hemşehrim İmamoğlu’nun teklifi üzerine CHP’ye katıldım İYİ Parti'den CHP'ye geçen Mustafa Bıyık: Hemşehrim İmamoğlu'nun teklifi üzerine CHP'ye katıldım
17:25 Anderson Talisca Fenerbahçe’ye imzayı atıyor Anderson Talisca Fenerbahçe'ye imzayı atıyor
17:17 Bedelli askerliğe rekor zam geliyor Bedelli askerliğe rekor zam geliyor
17:17 Maltepe’de işçiler grev kararı aldı, sokaklarda çöp yığınları oluştu Maltepe'de işçiler grev kararı aldı, sokaklarda çöp yığınları oluştu
17:12 Liverpool ve Salah arasında sözleşme krizi Liverpool ve Salah arasında sözleşme krizi
17:10 Eski Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’in torunu, silahın önüne siper oldu Eski Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in torunu, silahın önüne siper oldu
17:05 Fenerbahçe’nin kovar gibi gönderdiği Ryan Kent’in yeni adresine çok şaşıracaksınız Fenerbahçe'nin kovar gibi gönderdiği Ryan Kent'in yeni adresine çok şaşıracaksınız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2024 13:59:46. #1.11#
SON DAKİKA: Adliye Önünde Adalet Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.