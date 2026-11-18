Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ulusal petrol şirketi ADNOC'a ait bir geminin, Hürmüz Boğazı'ndan geçişi sırasında saldırıya uğradığı bildirildi.

BAE resmi haber ajansı WAM'ın ADNOC'tan aktardığı açıklamada, saldırının 17 Kasım 2026 akşamı gerçekleştiği kaydedildi.

Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapan gemilerinden birinin saldırıya uğradığı ifade edilen açıklamada, saldırıda mürettebattan 11 kişinin çeşitli şekillerde yaralandığı ve bir kişinin ise kayıp olduğu vurgulandı.

Yaralıların tedavilerinin sürdüğü, kayıp mürettebat için arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği??????? belirtildi.

Açıklamada, saldırının ne şekilde olduğu ve hasara ilişkin bilgi verilmedi.

ABD ve İran arasında tırmanan gerilim ve çatışmalar nedeniyle Hürmüz Boğazı'nda yaşanan sevkiyat aksamaları küresel enerji piyasalarını etkiliyor.