Antalya Devlet Senfoni Orkestrası (ADSO), Polonyalı orkestra şefi Marzena Diakun ve Romanyalı Viyolonsel Sanatçısı Andrei Lonita eşliğinde sanatseverlerle buluştu.
ADSO'dan yapılan açıklamaya göre, konser programı Atatürk Kültür Merkezi Aspendos Salonu'nda gerçekleştirildi.
Konseri dünyanın sayılı kadın orkestra şeflerinden Polonyalı Marzena Diakun yönetti.
ADSO keman sanatçısı Olgu Kızılay'ın başkemancı olarak yer aldığı konserde, Romanyalı Viyolonsel Sanatçısı Andrei Lonita, besteci Antonin Dvorak'ın Op. 104 Viyolonsel konçertosunu sanatseverler için seslendirdi.
Konserin ikinci yarısında ise şef Diakun'un yorumuyla Ludwig van Beethoven'ın No.3 "Eroica" senfonisi dinleyicilere sunuldu.
Son Dakika › Güncel › ADSO'dan Dvorak ve Beethoven Konseri - Son Dakika
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