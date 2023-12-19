14:00 • •
13:34 • •
13:28 • •
Aydın Adnan Menderes Üniversitesinde (ADÜ) Yerli Malı ve Öğrenci Toplulukları etkinliği düzenlendi.
Atatürk Kongre Merkezi önünde düzenlenen etkinlikte, yerleşkede kültür, sanat, bilim ve spor alanlarında kurulmuş 86 öğrenci topluluğu stant açtı.
Topluluk temsilcileri, öğrencilere faaliyetleri hakkında bilgi verdi.
ADÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent de stantları gezdi.
Halk oyunları gösterilerinin yapıldığı etkinlikte öğrencilere ikramda bulunuldu.
Son Dakika › Güncel › ADÜ'de Yerli Malı ve Öğrenci Toplulukları Etkinliği - Son Dakika