AEB Toplantısı Çolpon-Ata'da Gerçekleşti

Kırgızistan'ın Issık Göl kıyısındaki Çolpon-Ata şehrinde Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) Hükümetler Arası Konseyi Toplantısı gerçekleştirildi.

Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı Adılbek Kasımaliyev'in ev sahipliğindeki toplantıya AEB üyeleri Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, Kazakistan Başbakanı Oljas Bektenov, Belarus Başbakanı Aleksandr Turçin, Ermenistan Başbakan Yardımcısı Mger Grigoryan ve Avrasya Ekonomik Komisyonu Yönetim Kurulu Başkanı Bakıtjan Sagintayev katıldı.

AEB üyesi ülkelerin hükümet başkanları toplantısında Birliğin gözlemci üye ülkelerinden Özbekistan Başbakanı Abdulla Aripov ve İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Rıza Arif de yer aldı.

Toplantıda Birlik içinde halkın refahını artıracak entegrasyon süreçlerin geliştirilmesinin yanı sıra gümrük düzenlemeleri, ulaştırma, döviz ticareti, ilaç ve tıbbi ürünler için ortak pazarların oluşturulması ve çevre koruma alanlarına yönelik konular görüşüldü.

Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı Kasımaliyev, yaptığı konuşmada, kuruluşundan bu yana geçen 10 yılda Birliğin gayrisafi yurt içi hasılasının (GSYİH) yüzde 18 büyüyerek 2 trilyon 500 milyar ABD dolarını aştığını söyledi.

Kasımaliyev, "Aynı zamanda Kırgızistan'ın GSYİH'si 1,5 kat arttı. Kişi başına düşen GSYİH iki katına çıktı, AEB ülkeleriyle karşılıklı ticaret hacmi iki katına çıkarken sanayi üretimi yüzde 55, tarımsal üretim yüzde 23 arttı. Birlik içindeki karşılıklı ticaret iki kattan fazla arttı." ifadelerini kullandı.

Mişustin, "Avrasya Ekonomik Birliği, ilk 10 yılını güvenle geride bıraktı. Çeşitli zorluklarla karşılaştık ve en önemlisi, bunları güven ve birbirimizin çıkarlarına saygı temelinde birlikte çözmek için çalıştık. Bunun gelecekteki başarımızın anahtarı olduğuna inanıyorum." diye konuştu.